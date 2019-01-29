Вряд ли в мире еще найдется город, где история так тесно переплетается с бурным развитием, как в Москве. И чем больше у нее примет современности, тем пристальнее и москвичи, и гости столицы всматриваются, как в городе сохраняется наследие прошлых веков. Делается же для этого, как никогда прежде, много. Более 1160 памятников истории и культуры восстановлены за последние восемь лет. Над чем сейчас работают реставраторы? Судьба каких памятников еще тревожит город? Об этом шел разговор на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" с руководителем департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым.

Пришло время конструктивизма

Алексей Александрович! Посетители выставки denkmal, проходившей осенью прошлого года в Лейпциге, были приятно удивлены российским стендом в виде Дома Наркомфина, памятника конструктивизма, построенного по проекту архитектора Моисея Гинзбурга. Он считался практически утраченным. Мировая общественность била тревогу по этому поводу. И вдруг выяснилось: работы по его восстановлению в Москве сейчас в полном разгаре. Неужели и в самом деле мы скоро увидим Дом Наркомфина в первозданном виде?

Алексей Емельянов: Это произойдет уже предстоящим летом. Москвичи не только увидят легендарный дом, но и смогут войти в него - две квартиры планируется превратить в музей Наркомфина. Для Москвы огромное достижение то, что уникальный памятник конструктивизма, я бы сказал, мирового значения, возрождается. Одной из главных проблем в нем было то, что это жилой дом с собственником у каждой квартиры. Спланированный на ножках-колоннах, как будто бы летящий, дом в советское время перестроили. Появившийся таким образом первый этаж зарегистрировали в собственности города. Эти помещения надо было разобрать, а собственников квартир расселить. Это сделал нынешний владелец здания с одной целью - восстановить его исторический облик.

Там и правда идет научная реставрация, а не реконструкция в интересах бизнеса, выкупившего памятник?

Алексей Емельянов: Автор ее концепции - архитектор-реставратор Алексей Гинзбург, внук Моисея Гинзбурга. Он жестко контролирует все, что делается, до кирпичика, до каждой оконной защелки, которые приходится отливать по сохранившимся чертежам и фотографиям.

Памятников конструктивизма в Москве, как известно, много. Еще один из них - здание газеты "Правда" архитектора Пантелеймона Голосова. До пожара в 2006 году там располагалась редакция "Комсомолки". И вот уже 12 лет, проходя мимо утром на работу, журналисты "Российской гаазеты " видят картину: брошенное здание, ветшающее на глазах, хотя на стенах его висит охранная грамота…

Алексей Емельянов: "Правда" - известный памятник истории. В свое время это было крупнейшее издательство в Европе, для работы которого архитекторы предусмотрели все необходимое: типографию, корпуса, к которым даже подвели железнодорожную ветку для доставки бумаги и вывоза газет и журналов. Надо набраться еще немного терпения, и, я уверен, вместе с собственником мы найдем решение, как спасти его, как нашли уже по целому ряду памятников той эпохи.

Задача московских властей состоит в том, чтобы реставрировать памятники, а не карать собственников за их плохое содержание

Напомню, в прошлом году в городе завершилась реставрация знаменитого Дома-паровоза в самом начале Новой Басманной улицы. В нем располагается офис "Российских железных дорог", а когда-то был Императорский институт благородных девиц. После революции - Наркомат путей сообщения. С башней под часами, он и в самом деле издали похож на паровоз с трубой. Рядом еще один памятник уже позднего конструктивизма - так называемый Дом Наркомата земледелия, сейчас Министерство сельского хозяйства РФ. Построенный по проекту Алексея Щусева , он занимает на Садовой-Спасской почти квартал. И на нем работы фактически завершены.

Казалось, никогда у города не дойдут руки до общежития Института стали и сплавов на улице Орджоникидзе - самого необычного в столице. Яркий пример конструктивизма, оно было своего рода экспериментом - жильцы практически не имели личного пространства. Сейчас дом-коммуна тоже приведен в порядок, это снова общежитие, где можно увидеть, как жили студенты в 20-е годы прошлого века.

Молодым история не безразлична

Вы предложили студентам московских вузов высказать свои идеи по реконструкции рабочих поселков. В Москве это очень проблемное жилье - и жить тяжело в разрушающихся домах, и сносить жалко. Что в итоге?

Алексей Емельянов: Честно скажу, мы не ждали от ребят конкретных проектов. Понятно, что ремонтом там ситуацию не исправить, нужна реконструкция. А значит, требуется отселение собственников из квартир. Сложная, многоплановая задача, для решения которой тому же Дому Наркомфина потребовались десятилетия. Хотелось просто увидеть проблему глазами студентов. Предложили им из 30 рабочих поселков взять 6, расположенных в центре города. Для работы над каждым создали смежные команды из учащихся Московского строительного университета с его сильной инженерной школой, МАРХИ с его реставрационно-архитектурной школой, Плехановского университета и Высшей школы экономики. Эти команды из будущих реставраторов, архитекторов, строителей, урбанистов, социологов, экономистов были сформированы, чтобы молодые москвичи понимали, что в работе восстановления наследия важен комплексный подход.

Почему так важно привлечь молодежь к сохранению наследия? Пять лет назад, когда в городе начали расти темпы реставрации, мы обнаружили, что в городе есть прекрасные реставраторы с 20-30-летним стажем работы. Есть совсем молодые специалисты - тем, кому интересен исторический город. А вот "золотой середины", хороших 30-45-летних профессионалов, работающих в этой сфере, нет. Те, кто начинал к ней приобщаться, в 90-е - начале 2000-х годов, разбежались - кто в юристы подался, кто в охранники… Сейчас привлекаем молодых специалистов прежде всего для того, чтобы просто заинтересовать их историей города. Чтобы молодежь понимала, что такое Москва, почему, например, улицы так называются: Сивцев Вражек, Ильинка, Пятницкая… Это минимум, а максимум - старалась сберечь дошедшее до них наследие.

Получается?

Алексей Емельянов: Меня потрясло, как ребята защищали свои работы. Пять часов подряд почти 500 человек внимательно слушали коллег, аплодируя самым интересным идеям и вместе с жюри выбирая лучшие проекты. Победителем признали проект реконструкции поселка Дангауэровка. Это соцгородок 30-х годов на территории района Лефортово, возникшего во второй половине XIX века после постройки котельного и литейного завода Дангауэра и Кайзера (в наше время - завода "Компрессор"). Несмотря на многие потери, понесенные им, любители архитектуры с удовольствием ходят туда на экскурсии. А вот приз зрительских симпатий отдали проекту восстановления Дубровки - поселку, построенному в те же годы на юго-востоке, в районе площади Крестьянской заставы. Выделил его из всех проектов и я как очень крепкий со всех точек зрения: архитектуры, охраны памятников, экономики.

Чтобы молодежный форум "Наследие" не оказался разовым, стараемся трудоустроить будущих реставраторов-победителей в хорошие реставрационные компании. В ходе конкурса "Московская реставрация" учредили отдельный приз за лучшую молодежную работу. И если в первый год проведения этого конкурса у нас было два номинанта, то в 2018-м - уже 15. Не забываем и о тех, для кого сохраняется история города - о простых москвичах. Изюминкой Дней культурного наследия, которые на протяжении 18 лет проводятся с 18 апреля по 18 мая, стали экскурсии по памятникам, закрытым в обычные дни для посещения. У пожилых москвичей особенно популярны здания посольств. А вот для того, чтобы зазвать молодежь познакомиться со старой Москвой, организуем беговые экскурсии. Иногда не везет с погодой, и мы переживаем: кто придет, если с неба льет как из ведра? К счастью, интерес чаще всего побеждает непогоду. Бегут, смотрят, наслаждаются картинами прошлого и настоящего. И это, по-моему, здорово!

Черно-белая кинохроника

Москва в последние годы взялась за обновление кинотеатров. К сожалению, пока далеко не всех. Выходишь со станции метро "Арбатская", например, и видишь огромный серый забор, которым укрыт кинотеатр "Художественный". Ему уже больше 100 лет - построен в 1909 году и позже перестроен известным архитектором Шехтелем. Первый кинотеатр Госкино, долгие годы был первым экраном страны, с которого москвичи видели премьеры многих известных фильмов. "Броненосец Потемкин", "Путевка в жизнь", первую цветную ленту "Груня Корнакова"… Но вот уже пять лет закрыт. Считается, что стоит на реставрации, которую обещали провести за два года…

Алексей Емельянов: К счастью, дело с мертвой точки там сдвинулось. В 2018 году прошли первые противоаварийные работы, согласован проект восстановления здания. В 2019-м будет выбран подрядчик и наконец-то начнутся полномасштабные работы по реставрации. В ближайшие два-три года они должны завершиться.

Есть еще кинотеатр "Родина" на Семеновской площади. Он в составе 39 кинотеатров, которые после реконструкции должны стать культурно-досуговыми центрами своих районов. Тоже памятник культуры регионального значения, и тоже непонятно, когда будет приведен в порядок…

Алексей Емельянов: "Родина" вместе со "Славой" на Шоссе Энтузиастов и "Форумом" на Садовой-Сухаревской входит в тройку кинотеатров, составляющих нашу давнюю головную боль. Но сейчас дело продвигается по всем трем. У "Родины" наконец-то появился собственник, у "Славы" в этом году уже начнутся противоаварийные работы. Хуже всего ситуация была у "Форума". В 2018 году даже пришлось прийти к его владельцу с иском об изъятии памятника. В суде мы подписали с собственником мировое соглашение, суть которого - либо он восстанавливает здание, либо Москва забирает его себе в собственность. И вот на днях согласован проект реставрации "Форума" с масштабным комплексом работ по фасаду и интерьерам памятника. Меня это искренне радует, ведь наша задача в том и состоит, чтобы реставрировать памятники, а не карать их собственников.

Отреставрированный павильон "Космос" на ВДНХ превратился в музейный комплекс мирового уровня - центр "Космонавтика и авиация". Там интересно все: макеты кораблей, игровые симуляторы, кинотеатр 5D и многое другое. Фото: Константин Завражин/РГ

Солянка, 7

Поговорим о судьбе еще одного знакового для Москвы объекта - Дома с атлантами, стоящего на Солянке, 7…

Алексей Емельянов: Так называли бывший доходный дом с чайным магазином Торгового дома "Д. и А. Расторгуевы". Знаменит он не только архитектурой, но и историей, берущей начало в 1882 году, и местом расположения - на Хитровке, прямо в Белом городе. Но, как и знаменитые палаты Гурьевых в Потаповском переулке, здание долгое время находилось в аварийном состоянии. Оба уникальных памятника лет десять простояли брошенными. Их собственники все это время тратили на то, чтобы доказать, что спасать там уже нечего, и предлагали снести здания, чтобы освободить землю под новую застройку. Вместо дома купцов Расторгуевых предлагалось возвести офисный центр, по площади в четыре раза его превышающий. И вот, когда, казалось, уже все было предрешено, печальную судьбу обоих памятников удалось переломить. Сейчас у них новые собственники. В 2018 году были выполнены противоаварийные работы в Потаповском переулке, 6, и первый этап противоаварийных работ на Солянке, 7. Более того, самими атлантами, которые уже приведены в порядок, можно любоваться через стекло витрины.

А что происходит с Северным речным вокзалом - еще одним многострадальным столичным памятником? Закрытый в 2008 году, он должен был быть восстановлен в 2017-м. Увы!

Алексей Емельянов: Северный речной вокзал - ворота в город с северного направления Москвы-реки. К сожалению, он десятилетия был в аварийном состоянии. Но, слава Богу, в 2017-м вокзал передали городу, его сразу взяли в работу. Противоаварийные работы шли весь 2018-й и, вероятно, займут первый квартал 2019-го. А к концу 2020-го вокзал приведут в порядок он сохранит историческую функцию.

На наш взгляд, совершенно уникален по своей исторической значимости Измайловский остров. Тихий, зеленый уголок с остатками царской усадьбы Измайлово. Царь Алексей Михайлович, задумав ее, в середине XVII века приказал соединить бывшие тут Серебряный и Виноградный пруды. Так образовалась территория, со всех сторон окруженная водой, на которой и расположилась царская резиденция. Этот остров весь достоин стать музеем! А вместо этого его заполонили районное отделение внутренних дел, какие-то мастерские… Лучше бы экскурсии там водили!

Алексей Емельянов: Мы организовываем экскурсии, правда, не по всему острову и обычно лишь в Дни исторического и культурного наследия в Москве. Согласен, что надо подумать, как сделать эту территорию более доступной. Жизнь идет, и, возможно, весь Измайловский остров действительно удастся сделать музеем. Уверен, это будет настоящая жемчужина! Взять хотя бы Мостовую башню, которая в XVII веке была частью каменного арочного моста через Серебряный пруд. Сейчас готовится проект ее реставрации, к лету он должен поступить на согласование.

В самом центре Москвы, почти напротив мэрии, с 2009 года закрыта банерами гостиница "Центральная". Не памятник, здание признано ценным градообразующим объектом. Основатель - Дмитрий Филиппов, из династии известных в Москве булочников Филипповых. Самый знаменитый магазин здесь работал еще в начале XXI века. А уж кто из знаменитостей только не жил в этой гостинице! Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Рихард Зорге, Хо Ши Мин… Закрывая, пообещали сделать пятизвездочный отель. И вот уже 10 лет ходим через й узкий проход между забором и зданием. Вот и вся реставрация!

Алексей Емельянов: У меня есть ощущение, что в этом году реставрация все-таки и здесь сдвинется с мертвой точки. Причем в правильном направлении. Мы будем требовать восстановления интерьеров филипповской булочной и исторического фасада гостиницы "Люкс".

Бизнес платит половину

В 2010 году защитники старины выпустили наделавшую шума книгу "Москва, которую мы потеряли". Уникальный путеводитель по уже несуществующей, взорванной, снесенной, разрушенной Москве. Это был для города переломный год, когда во главе его встало новое правительство Сергея Собянина. И с тех пор как по мановению волшебной палочки памятники начали возрождаться. Это Москва, которая есть. Именно так называются альбомы фотографий отреставрированных храмов и зданий, которые каждый год сейчас издает Мосгорнаследие. Чем вы объясните такие перемены?

Алексей Емельянов: Возрожденная Москва - результат градостроительной политики правительства города и мэра Сергея Семеновича Собянина. Иметь офис или жить в центре Москвы было престижно во все времена. Но новостроек там сейчас почти не увидишь. Значит, для того, чтобы обосноваться в исторической части города, бизнесу приходится приводить в порядок то, что есть, в том числе и объекты культурного наследия. Вкладывать деньги в благоустройство исторического центра, создание новых пешеходных зон. И многие это охотно делают. Судите сами. Лет 8-10 назад Москва вела реставрацию на 70-80% на свои бюджетные деньги, а еще порядка 30% вкладывали федеральные власти. Собственники и пользователи памятников занимались ремонтом лишь в случаях, когда уже некуда было деться: либо охранные обязательства поджимали, либо грозило вообще изъятие объекта. Сейчас же половина объектов возрождается на деньги частных инвесторов. В итоге лишь за последние 8 лет отреставрировано более 1160 памятников.

От владельцев гостиницы "Центральная" мы будем требовать восстановления интерьеров филипповской булочной и исторического фасада гостиницы "Люкс"

С целью спасения наследия столица запустила так же городскую программу: арендатор, который восстановит разрушающееся здание на свои деньги, получает его в пользование на 49 лет за символическую плату - 1 рубль за 1 квадратный метр. Есть от нее польза?

Алексей Емельянов: Из 25 памятников, переданных бизнесу по программе с 2012 года, 15 полностью отреставрированы, 10 в работе. Среди готовых , например, городская усадьба Колесникова - Саргиных - Шапатиной на Таганской площади, 88. Москвичи, вероятно, помнят скандал вокруг нее. В начале 2000-х годов владелица изуродовала этот особняк гигантской мансардой. Мы выиграли суд: он принял первое в городе решение снести самовольную надстройку, вернуть исторический вид и изъять здание у собственника. Какое-то время усадьба стояла брошенной. Наконец, ее передали новому правообладателю, выигравшему аукцион по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". В прошлом году реставрация была завершена, и теперь москвичи и гости столицы снова любуются старинным особняком, украшающим Москву с конца XVIII века. И это не единственный пример. Там же на Таганке восстановлен особнячок на Николоямской, 52. Еще один небольшой дом с кариатидами в Печатниковом переулке, 7, который зрители наверняка помнят по фильму "12 стульев" - он снимался как раз там. Восстановлен и уникальный деревянный домик в Гусятниковом переулке, ряд объектов на Воронцовом поле. Все это лучшее свидетельство того, что программа работает.

Справка "РГ"

Алексею Емельянову 46 лет, он коренной москвич. Департамент культурного наследия возглавляет с 2015 года, а работает в структуре этого ведомства с 1990 года. При его участии в 2006-2007 годах впервые в России в столице появился реестр недвижимого культурного наследия и историко-культурный план города. С 2008 года он организовал плановую разработку более 2500 предметов охраны культурного наследия и их последующее утверждение, что позволило взять под охрану все объекты, находящиеся в собственности Москвы.

Благодаря ему более чем у 1500 объектов культурного наследия впервые появились границы территорий. Емельянов лично инициировал проведение государственной историко-культурной экспертизы более 1200 объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Свыше 800 объектов благодаря его настойчивости получили статус памятников культурного наследия регионального значения.

Любимые места в Москве - Чистопрудный бульвар, усадьба "Кузьминки".

Вопросы дилетантов

1. Недавно поднимался вопрос по еще одному дому на Тверской - № 17. Предлагают вернуть на его ротонду балерину, исчезнувшую оттуда еще 60 лет назад, из-за фигурки которой здание и прозвали "домом под юбкой". Это возможно?

Емельянов: Балерина исчезла с дома не по чьему-то злому умыслу. Здание стоит на углу Тверской и Тверского бульвара, а потому наверху серьезные ветровые нагрузки. Под их воздействием состояние скульптуры стало близко к аварийной. Чтобы она не упала прохожим на голову, ее сняли. Возвращать ее туда не имеет смысла - это небезопасно.

2. На станции метро "Площадь Революции" среди ряда скульптур есть собачка. Считается, что, если потереть ей нос, вам будет удача. Вот и трут его москвичи и гости столицы. И в то же время волнуются: не пора ли заняться реставрацией этой приносящей удачу скульптуры?

Емельянов: А что, собачке что-то угрожает? Ну, блестит у нее нос немного… Не полицейского же ставить и не отливать новую скульптуру! А если серьезно, то передайте читателям "Российской газеты": мы внимательно наблюдаем за собакой, как и за другими скульптурами на "Площади Революции", мониторим их состояние. Заверяю: в настоящий момент ничто не мешает носу собаки и дальше приносить удачу пассажирам столичной подземки. Работы по ним будут проводиться в рамках комплексных работ по всей станции.