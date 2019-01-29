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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Опять - пять

Губернатор Подмосковья - о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 19(7777)
Новые школы и детсады, модернизация здравоохранения, благоустройство, инвестиции, расширение льготных программ... Во вторник в ежегодном обращении к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил задачи, которые он и его команда намерены решить в ближайшие пять лет.
Традицию выступать с обращением к жителям Андрей Воробьев завел еще в 2013 году. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Традицию выступать с обращением к жителям Андрей Воробьев завел еще в 2013 году. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Традицию выступать с обращением к жителям Андрей Воробьев завел еще в 2013 году. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Это уже седьмое обращение Воробьева к жителям и первое - на втором губернаторском сроке. "Оно носит название "Новая пятилетка" - здесь и дань уважения тем, кто в годы первой советской пятилетки создавал мощный потенциал Подмосковья, и возможность еще раз зафиксировать то, что мы обещали жителям", - подчеркнул глава области. Но прежде напомнил, что удалось сделать за предыдущие пять лет.

Построено пять современных центров материнства и детства, 407 детских садов, 22 сосудистых и два онкорадиологических центра, 22 путепровода. Выдано более 20 тысяч ключей обманутым дольщикам. Подходит к завершению административная реформа, которая уже позволила сэкономить 3,5 миллиарда рублей. Бюджет при этом ежегодно прирастает на 50 миллиардов. Начаты серьезное благоустройство общественных пространств и экологическая реформа, позволившая закрыть 24 из 39 зловонных свалок, вместо которых строятся современные мусоросортировочные комплексы. Введены в оборот сотни гектаров прежде пустующих сельхозземель. Добавилось 300 тысяч новых рабочих мест. "Все это получилось благодаря постоянной поддержке президента и федерального правительства", - отметил Андрей Воробьев.

Воробьев предложил ввести льготы на вывоз мусора для пенсионеров

Но население области ежегодно растет примерно на 100 тысяч человек. И того, чего хватало еще вчера, завтра может быть мало. "В ближайшие пять лет откроем еще как минимум 60 детских садов. И уже в апреле этого года заложим фундаменты 49 новых школ", - пообещал глава региона. Он напомнил, что сегодня 18 подмосковных школ входят в ТОП-500 лучших школ страны - и это не тот показатель, на котором хотелось бы останавливаться. Два года назад в области решили выплачивать премию в размере 100 тысяч рублей тем учителям, чьи ученики сдают ЕГЭ на 100 баллов. Вчера губернатор предложил ввести такие же премии для педагогов, подготовивших призеров и победителей всероссийских олимпиад.

Еще одним очень нужным новшеством 2018 года стало решение включить в диспансеризацию для взрослых онкологические скрининги. Сам процесс диспансеризации Воробьев поручил оптимизировать. Врачей в поликлиниках давно перевели на работу по субботам, чтобы диспансеризацию могли пройти работающие люди. Теперь нужно собрать всех врачей под одной крышей, чтобы весь процесс занимал не больше двух часов, а не два дня, как сейчас. "Особое внимание прошу уделить маршрутизации пациентов: если человека не может принять специалист в Ногинске, у него должен быть шанс без задержки попасть на прием в Балашихе. Жители должны быть лучше осведомлены об имеющихся у них возможностях - и по врачам, и по лекарствам. Часто именно дефицит информации вызывает ненужную напряженность", - заключил Воробьев.

В области ежегодно становится на 100 тысяч жителей больше. И того, чего хватало еще вчера, завтра может быть мало

Для пенсионеров губернатор предложил ввести новую льготу. "В ближайшие дни жители начнут получать счета за услуги ЖКХ, в которых тариф за вывоз мусора будет выделен отдельной строкой. Уверен, возникнет большое количество вопросов: кто и за что должен платить? Предлагаю оказать дополнительную поддержку людям старшего возраста. Для неработающих пенсионеров от 70 лет льготы составят 30%, тем, кому от 70 до 80 лет - 50%, а жителей старше 80 лет мы полностью освободим от оплаты за вывоз мусора", - подчеркнул Андрей Воробьев. Как позже уточнили в областном министерстве ЖКХ, льгота уже будет учтена в первой платежке 2019 года.

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