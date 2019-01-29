Ярославец расстрелял искавших кота соседей, приняв их за закладчиков

Жителю Ярославля предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 17-летнего подростка и его отца.

В следственном управлении СК РФ по Ярославской области рассказали, что конфликт в подъезде многоэтажки на улице Папанина произошел в ноябре прошлого года. Плохо знавший своих соседей по подъезду 34-летний мужчина принял отца и сына за закладчиков наркотиков и, недолго думая, устроил по ним пальбу из газового пистолета. В результате у подростка теперь шрам на лице, а его отец получил черепно-мозговую травму. Как потом выяснилось, они искали в подъезде выбежавшего из квартиры кота, сообщает РИА Новости.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

- Обвиняемый содержится под стражей, - уточнила официальный представитель регионального следственного управления СК РФ Кристина Гузовская. - Продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.