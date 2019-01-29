Таких деревень, где никто не живет, в Костромской области уже свыше тысячи... Старики умирают, молодые уезжают в крупные усадьбы и города. Местные депутаты упраздняют пустующие деревни. Недавно с карты четырех сельских поселений Павинского муниципального района одним росчерком пера были стерты сразу 19 деревень. И они не последние.

В зимнюю дорогу по вымирающим деревням собиралась с опаской: после сильной метели даже в Костроме из дворов выбраться трудно. На всякий случай прикрепила лыжи к багажнику на крыше авто. Не зря.

Путь от Костромы до деревни Клещенки, где по последней переписи числятся десять жителей, - минут сорок. Вопреки опасениям, на трассе дорожная техника работает даже в выходной, расчищая завалы. А в самой деревне пустынно, на улице ни души.

Первый дом на въезде. Здесь живут бывшие бездомные из Костромы Андрей Олейников, Николай Васильев и Дмитрий Андреев. В 2017 году откладывая с пенсий по инвалидности и случайных заработков, они в складчину купили в умирающей Клещенке дом. Теперь живут здесь. А вот местные деревню покидают. Колхозные поля опустели, на крышах заброшенных ферм вырос трехметровый лес.

"В деревне осталось шесть жилых домов. Летом еще приезжают дачники, а сейчас одни старики. Деревня без работы вымирает", - рассказывает Андрей.

Через дорогу еще один дом. Это деревенское подворье костромской ночлежки, где живет с семьей соцработник Александр Смирнов. Три года назад здесь был пустырь и разруха. А сейчас на попечении Александра - большое хозяйство. "Вот, построили новый сарай для свиней. Мужики помогают. Подворье для ночлежки - подспорье! Кормим не только себя, но и других", - показывает Александр свои владения.

"А где лечитесь?" - "В Красном, за 20 километров. Там у нас есть морг". - "А больница большая?" - "И больница там, она же морг"

В прошлом году он хотел расширить огород за счет пустующего клочка земли у болота. Подал заявление в администрацию.

"Нам за 15 соток выставили такую цену, будто это нефтяное месторождение! Велели собрать кучу бумаг, а потом подавать документы на аукцион. От идеи расширить гектары огорода отказались. Потом все удивляются, почему умирает деревня. Да тем редким людям, кто здесь готов жить и землю готов обрабатывать, надо бесплатно гектары давать, а не обдирать как липку! Вот тогда деревня и возродится", - размышляет Александр.

В прошлом году в Клещенки приехал молодой парень Артем. Купил дом, хотел оформить пустующую землю, заняться сельским хозяйством. Но все прахом.

"За оформление 15 соток земли возле дома потребовали 42 тысячи рублей! А в деревне нет ни газа, ни канализации, ни водопровода. За что драть такие деньги? Наверное, уедет теперь и он, деревня совсем опустеет", - сетуют соседи Артема.

"А где лечитесь?" "В Красном, за 20 километров. Там у нас есть морг". "А больница ближайшая?" "И больница там, она же морг. Но туда ехать - только умирать. Недавно заболел зуб. Записали на прием через три недели!" - возмущается один из последних жителей деревни.

В прошлом году в соседней деревне Новинки благотворители купили пустую избу для постояльцев костромской ночлежки. Первым переехать туда надеялся Александр, подсобный рабочий Воскресенского храма из соседнего села Карабаново. Но денег на ремонт старого дома не нашлось. И с наступлением холодов Александру из жилья пришлось уйти. Беда пришла, откуда не ждали. Стоило Александру покинуть холодную избу, как в Новинки потянулись воры. Они вывезли из деревни все, что можно было сдать в металлолом.

От Клещенок до необитаемых Новинок - около километра. Дороги к деревне нет. Сугробы по пояс. Вот тут-то и пригодились лыжи! Тропить лыжню до ближайшего дома приходится с большим трудом. Следов грабителей уже не было. Сделав несколько кадров, разворачиваюсь и возвращаюсь по своим следам к трассе. Мертвая деревня Новинки прощально смотрит на меня глазницами разграбленных изб...

Российская деревня пустеет, но где-то еще жизнь теплится. Фото: РИА Новости

Кого подарила россии костромская деревня

Фото: РИА Новости

Детство маршала авиации Александра Александровича Новикова прошло в деревне Крюково Нерехтского уезда Костромской губернии. Его первая профессия - учитель (он выпускник Кинешемско-Хреновской учительской семинарии), и будущий маршал даже успел поработать в школе соседнего села Пешево.

Фото: РИА Новости

Известный актер Михаил Пуговкин (настоящая фамилия Пугонькин) родом из маленькой деревеньки Рамешки Костромской области. Своей школы в Рамешках не было, и будущий актер ходил в школу в соседней деревне. Односельчане уже тогда говорили, что Мише Пугонькину прямая дорога в артисты.

Фото: ТАСС/ АРХИВ

Адмирал Геннадий Иванович Невельской родился в усадьбе Дракино близ Солигалича в семье потомственного морского офицера. Он блестяще закончил Морской кадетский корпус, где увлекся географией Дальнего Востока. Именно Невельской основал в устье Амура так называемый Николаевский пост (город Николаевск-на-Амуре).