Новости

В Петербурге мать умершего от истощения мальчика скрыла его от врачей 23:02
Российский фильм "Т-34" обошел по сборам "Пиратов Карибского моря" 22:25
МИД призвал другие страны отказаться от планов интервенции в Венесуэлу 22:17
В Москве женщина ослепла после пластики 22:10
Тренер Нурмагомедова: Хабибу нужно вернуться еще более сильным 22:03
Нурмагомедов: Разбудите меня, когда все это закончится 21:56
Порошенко перепутал даты во время выдвижения в президенты 21:46
В Петербурге годовалый ребенок умер от истощения 21:39
Боярский: Если Ракицкий пришел в "Зенит", значит, нужен команде 21:29
Южная Корея решила потратить 21 млрд долларов на развитие регионов 21:25
Пентагон опроверг домыслы СМИ о военном присутствии РФ в Венесуэле 21:19
Геймеры решили обрушить рейтинг игр Metro в Steam из-за Exodus 21:18
МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья 21:15
В Ростове-на-Дону в крупном пожаре погиб человек 21:09
Захарова назвала "пустыми обещаниями" слова Порошенко о мире 21:08
Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо 20:55
В Кремле воздержались от оценки антикоррупционной инициативы Минюста 20:53
Косачев: Обвинение России во вмешательстве в выборы-2020 в США - спекуляция 20:48
Шойгу: Красноярским предприятиям будет выделено 20 млрд рублей 20:45
Ярославец расстрелял искавших кота соседей, приняв их за закладчиков 20:40
Стала известна ведущая перезапуска реалити-шоу "Последний герой" 20:25
Электричка сбила двух мужчин в Подмосковье 20:09
Минтруд уменьшит прожиточный минимум 20:05
Школьники избили первоклашку после слов физрука 20:03
На выставку Куинджи выстраиваются очереди - видео 19:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 21:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умирает деревня Клещенки

Эта деревня в Костромской области - одна из тысяч российских поселений, исчезнувших с карты
Текст: Анна Скудаева ("Российская газета", Костромская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)
Таких деревень, где никто не живет, в Костромской области уже свыше тысячи... Старики умирают, молодые уезжают в крупные усадьбы и города. Местные депутаты упраздняют пустующие деревни. Недавно с карты четырех сельских поселений Павинского муниципального района одним росчерком пера были стерты сразу 19 деревень. И они не последние.

В зимнюю дорогу по вымирающим деревням собиралась с опаской: после сильной метели даже в Костроме из дворов выбраться трудно. На всякий случай прикрепила лыжи к багажнику на крыше авто. Не зря.

Путь от Костромы до деревни Клещенки, где по последней переписи числятся десять жителей, - минут сорок. Вопреки опасениям, на трассе дорожная техника работает даже в выходной, расчищая завалы. А в самой деревне пустынно, на улице ни души.

Фото: РИА Новости
Кабмин выделит на развитие сельских территорий более 25 млрд рублей

Первый дом на въезде. Здесь живут бывшие бездомные из Костромы Андрей Олейников, Николай Васильев и Дмитрий Андреев. В 2017 году откладывая с пенсий по инвалидности и случайных заработков, они в складчину купили в умирающей Клещенке дом. Теперь живут здесь. А вот местные деревню покидают. Колхозные поля опустели, на крышах заброшенных ферм вырос трехметровый лес.

"В деревне осталось шесть жилых домов. Летом еще приезжают дачники, а сейчас одни старики. Деревня без работы вымирает", - рассказывает Андрей.

Через дорогу еще один дом. Это деревенское подворье костромской ночлежки, где живет с семьей соцработник Александр Смирнов. Три года назад здесь был пустырь и разруха. А сейчас на попечении Александра - большое хозяйство. "Вот, построили новый сарай для свиней. Мужики помогают. Подворье для ночлежки - подспорье! Кормим не только себя, но и других", - показывает Александр свои владения.

"А где лечитесь?" - "В Красном, за 20 километров. Там у нас есть морг". - "А больница большая?" - "И больница там, она же морг"

В прошлом году он хотел расширить огород за счет пустующего клочка земли у болота. Подал заявление в администрацию.

"Нам за 15 соток выставили такую цену, будто это нефтяное месторождение! Велели собрать кучу бумаг, а потом подавать документы на аукцион. От идеи расширить гектары огорода отказались. Потом все удивляются, почему умирает деревня. Да тем редким людям, кто здесь готов жить и землю готов обрабатывать, надо бесплатно гектары давать, а не обдирать как липку! Вот тогда деревня и возродится", - размышляет Александр.

В прошлом году в Клещенки приехал молодой парень Артем. Купил дом, хотел оформить пустующую землю, заняться сельским хозяйством. Но все прахом.

Фото: Светлана Добрынина
На учебу мальчик из уральской деревни добирается на лошади

"За оформление 15 соток земли возле дома потребовали 42 тысячи рублей! А в деревне нет ни газа, ни канализации, ни водопровода. За что драть такие деньги? Наверное, уедет теперь и он, деревня совсем опустеет", - сетуют соседи Артема.

"А где лечитесь?" "В Красном, за 20 километров. Там у нас есть морг". "А больница ближайшая?" "И больница там, она же морг. Но туда ехать - только умирать. Недавно заболел зуб. Записали на прием через три недели!" - возмущается один из последних жителей деревни.

В прошлом году в соседней деревне Новинки благотворители купили пустую избу для постояльцев костромской ночлежки. Первым переехать туда надеялся Александр, подсобный рабочий Воскресенского храма из соседнего села Карабаново. Но денег на ремонт старого дома не нашлось. И с наступлением холодов Александру из жилья пришлось уйти. Беда пришла, откуда не ждали. Стоило Александру покинуть холодную избу, как в Новинки потянулись воры. Они вывезли из деревни все, что можно было сдать в металлолом.

От Клещенок до необитаемых Новинок - около километра. Дороги к деревне нет. Сугробы по пояс. Вот тут-то и пригодились лыжи! Тропить лыжню до ближайшего дома приходится с большим трудом. Следов грабителей уже не было. Сделав несколько кадров, разворачиваюсь и возвращаюсь по своим следам к трассе. Мертвая деревня Новинки прощально смотрит на меня глазницами разграбленных изб...

Российская деревня пустеет, но где-то еще жизнь теплится. Фото: РИА Новости
Кого подарила россии костромская деревня
Фото: РИА Новости

Детство маршала авиации Александра Александровича Новикова прошло в деревне Крюково Нерехтского уезда Костромской губернии. Его первая профессия - учитель (он выпускник Кинешемско-Хреновской учительской семинарии), и будущий маршал даже успел поработать в школе соседнего села Пешево.

Фото: РИА Новости

Известный актер Михаил Пуговкин (настоящая фамилия Пугонькин) родом из маленькой деревеньки Рамешки Костромской области. Своей школы в Рамешках не было, и будущий актер ходил в школу в соседней деревне. Односельчане уже тогда говорили, что Мише Пугонькину прямая дорога в артисты.

Фото: ТАСС/ АРХИВ

Адмирал Геннадий Иванович Невельской родился в усадьбе Дракино близ Солигалича в семье потомственного морского офицера. Он блестяще закончил Морской кадетский корпус, где увлекся географией Дальнего Востока. Именно Невельской основал в устье Амура так называемый Николаевский пост (город Николаевск-на-Амуре).

Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо
МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок
Атлетическая комиссия вынесла наказание Нурмагомедову и Макгрегору