"Мусорная" реформа в Черноземье началась с закрытия свалок

Пересматривать схему обращения с отходами властям Тамбовской области пришлось сразу после перехода на новые правила вывоза ТКО. Жители Никифоровского района, недовольные соседством с двумя крупными полигонами, сумели добиться их закрытия. Теперь отходы отправляют в другое место, а в перспективе - планируют построить мусоросжигательный завод, чтобы не использовать сельскохозяйственные угодья под свалки, пусть даже отвечающие всем экологическим нормам.

Где прикажете захоронить

Активисты из поселка Дмитриевка - административного центра Никифоровского района - давно пытались привлечь внимание чиновников к полигону ООО "Бастион", расположенному очень близко к жилым домам. Срок действия лицензии на захоронение отходов у этой фирмы истекал, однако рядом с ее площадкой планировалось открыть новую - после реконструкции. Согласно территориальной схеме, регоператор по обращению с отходами - "Тамбовская сетевая компания" - с 1 января должен был вывозить туда две трети образующегося в области бытового мусора.

Учредителем "ТСК" является администрация региона, и первоначально власти делали упор на разъяснительную работу с гражданами, убеждая их в том, что объект не будет вредить окружающей среде. Однако люди проявили настойчивость. Наконец 31 декабря губернатор Александр Никитин заявил, что полигон "Бастиона" закрыт и будет рекультивирован, а полигон "ТСК" не введут в эксплуатацию. Оба полигона обещали исключить из схемы обращения с отходами. Чтобы успокоить общественников из Дмитриевки, Никитин подписал протокол с подробным описанием мероприятий, конкретными сроками и указанием лиц, ответственных за каждый этап работ.

Член инициативной группы Ольга Четырина отметила, что один из ключевых вопросов - расторжение договора аренды земельного участка, выделенного под полигон "ТСК". Губернатор поручил рассмотреть проблему своему первому заместителю Олегу Иванову. На волне скандала покинул свой пост по собственному желанию глава Никифоровского района.

Мусор же стали вывозить на полигон компании "КомЭК" в Притамбовье, который изначально в территориальную схему не включили. Вокруг этого казуса также было сломано немало копий: отсутствие работы грозило увольнением сотрудникам предприятия и его мусоросортировочного завода. Камнем преткновения для чиновников была проектная документация, согласно которой площадка достигла предела вместимости. Руководство фирмы, однако, указывало на то, что из общей массы мусора на протяжении нескольких лет выделяли вторсырье, поэтому фактически захоранивалось меньше отходов, чем было предусмотрено проектом.

Собрать и сжечь

На уровне региона одной сортировкой решить "мусорную" проблему, судя по всему, не представляется возможным. Тамбовские власти уже сообщили, что в области будет построен комплекс для термического обезвреживания (проще говоря, сжигания) отходов.

Начальник управления ТЭК и ЖКХ Светлана Григорьева пояснила, что такой подход экономически более эффективен. Вдобавок, по ее словам, в регионе "просто не осталось свободных земель, на которых можно было бы открывать новые полигоны для захоронения отходов":

- Практически все территории задействованы под сельхозугодья. Именно поэтому мы намерены перейти на технологию термического обезвреживания ТКО. Разрабатывается проект завода - полностью экологически безопасного, с многоуровневой системой защиты окружающей среды.

Отходы самого мусоросжигательного производства можно будет вторично использовать как сырье - например, для изготовления тротуарной плитки.

Потребуется сжигать до 300 тысяч тонн отходов в год, а строительство завода потянет на три миллиона рублей

Необходимую мощность комплекса определят, когда региональный оператор подсчитает, сколько ТКО реально образуется на Тамбовщине. По предварительным оценкам, потребуется сжигать до 300 тысяч тонн отходов в год, а строительство завода потянет на три миллиарда рублей. Кроме того, вблизи крупных городов и райцентров предстоит оборудовать станции перегрузки мусора, где его нужно будет рассортировать и утрамбовать перед отправкой на сжигание.

Где именно появится само предприятие, пока неизвестно. Но очевидно, что оно будет не слишком удалено от главного "производителя мусора" в регионе - Тамбова. Одна из возможных площадок находится на границе Тамбовского и Сосновского районов, в самом центре области. Другая - с северной стороны Тамбова, в направлении Мичуринска. Властям придется тщательно выверять каждое действие и проводить широкое обсуждение вариантов, поскольку "бунтари" из Никифоровского района создали своего рода прецедент. Недавно протестовать против захоронения мусора начали кирсановцы.

- Мы находимся в сложной ситуации. С одной стороны, необходимо строить объект по захоронению или обезвреживанию твердых коммунальных отходов, с другой - важно учесть огромное количество факторов при выборе его месторасположения, - признала Григорьева.

По действующим нормам, завод по сжиганию мусора может находиться не ближе 500 метров от населенного пункта. Если он совмещен со станцией сортировки ТКО - не ближе километра. Областные власти, идя навстречу взволнованным гражданам, готовы удалить объект на четыре-пять километров от любого поселения, добавила Светлана Григорьева.

Тем временем в связи с поправками, внесенными в федеральное законодательство по предложению минприроды, общий перечень тамбовских полигонов, которые можно будет эксплуатировать до 2023 года, не уменьшится, а увеличится. Сразу несколько площадок, которые должны были закрыться с 1 января, смогут продолжить принимать мусор.

Кому как повезет

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тамбовской области выбран всего один - уже упомянутое АО "Тамбовская сетевая компания". Предельный тариф для нее утвержден в размере 4429,73 рубля за тонну, или 580,29 рубля за кубометр (при средней плотности ТКО на уровне 0,131 тонны на метр кубический).

- Затраты на транспортировку составляют 66 процентов от общих расходов регоператора, - рассказала начальник управления по регулированию тарифов региона Светлана Варкова. - На захоронение ТКО приходится 24 процента затрат, на заключение договоров, печать квитанций и сбор платежей - еще десять.

Нормативы накопления отходов на Тамбовщине зависят от размера населенного пункта и типа дома. Для областного центра планка в целом выше, для сельской местности - ниже. При этом в рамках одного поселения норматив для квартир в многоэтажках меньше, чем для индивидуальных домов. Так, для пунктов, где живет более 10 тысяч человек, плата с человека в многоквартирном доме составит 87 рублей при нормативе 0,15 кубометра в год, в частном - 110,26 рубля при нормативе 0,19 кубометра. В более мелких поселениях придется отдавать по 75,44 рубля в месяц с каждого жильца независимо от типа дома (норматив - 0,13 кубометра).

По прогнозам чиновников, платеж за вывоз мусора в 2019 году понизится в Инжавинском, Моршанском, Мучкапском и Сосновском районах. В Знаменском, Ржаксинском и Тамбовском он практически не изменится, в Мордовском, Пичаевском и Токаревском - увеличится. Сильнее всего реформа ударит по большим семьям, живущим в многоквартирных домах Тамбова. Им придется отдавать по 116 рублей с человека (норматив - 0,2 кубометра). В индивидуальном доме плата составит 133,47 рубля с человека при норме в 0,23 "куба".

Региональная прокуратура заподозрила, что объем образования ТКО в регионе увеличили без достаточных оснований. Нормативы выросли в сентябре 2018-го по всем категориям, в среднем людям "накинули" по пять килограммов мусора в месяц. Правоохранители выяснят, не было ли это сделано в угоду коммерческим интересам оператора по обращению с отходами.

А как у соседей

В Воронежской области реформа в сфере обращения с ТКО коснулась пока только четверти муниципалитетов - Воронежа, Нововоронежа и семи сельских районов. В этом кластере (одном из восьми) сконцентрировано 56 процентов населения региона и образуется 58 процентов мусора. Координацией его сбора и вывоза занялась фирма "Экотехнологии". На 2019 год для нее установлен тариф в размере 591,14 рубля за кубометр. В эту сумму, помимо расходов на обращение с мусором (вывоз - 339 рублей, обработка и захоронение - 108,2), входит плата за негативное воздействие на окружающую среду (36,4 рубля; раньше ее вносили только юрлица, теперь обязанность легла и на граждан), НДС - 20 процентов, а также средства на печать и рассылку квитанций (1,7 процента, или 8,23 рубля). Прибыль оператора заложена в размере 0,1 процента - то есть по 41 копейке с кубометра ТКО.

Для жителей многоквартирных домов Воронежа норматив накопления ТКО составляет 3,355 кубометра на человека, в частных - 3,215. В пересчете на массу выходит 419,71 и 462,15 кило соответственно. Сравнить прежнюю и новую плату за вывоз мусора в столице Черноземья можно на примере типовой квартиры в многоэтажке площадью 50 квадратных метров. По старой формуле начисляли около 160 рублей независимо от количества жильцов, по новой получилось по 165 рублей "с носа". Для семьи из трех человек платеж, таким образом, утроился. Однако власти обещают изменить областное законодательство, чтобы исключить из тарифа расходы на НДС. Средний платеж тогда составит около ста рублей.