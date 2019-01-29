Названы цены самых дешевых арендных квартир в Москве

Самая доступная квартира в Москве сдается в аренду неподалеку от станции метро "Выхино" - владельцы просят за нее 21 тысячу рублей в месяц. За эти деньги арендаторам обещают "однушку" площадью 38 квадратных метров с мебелью и бытовой техникой. Расположено жилье на третьем этаже 12-этажного дома.

Об этом сообщили в риелторской компании "Миэль-Аренда", где выбрали по три наиболее доступных предложения на арендном рынке столицы и Подмосковья. В Москве на втором месте рейтинга оказалась однокомнатная квартира за 25 тысяч рублей в месяц - она находится возле станции метро "Шипиловская", на восьмом этаже 14-этажки. Площадь жилья - 40 "квадратов", ремонт был сделан давно, но в наличии мебель и минимальный набор техники.

Если заплатить на тысячу рублей в месяц больше, то можно арендовать 30-метровую "однушку" с ремонтом и мебелью на первом этаже 5-этажного дома возле станции метро "Октябрьское поле". Добираться до нее, правда, нужно 15 минут на транспорте.

В Подмосковье можно найти варианты куда дешевле. Самым доступным вариантом здесь оказалась трехкомнатная квартира в поселке Гжельского кирпичного завода - за нее просят 16 тысяч рублей в месяц. Площадь для "трешки" очень небольшая - всего 45 "квадратов". Сделан ремонт, поставлена мебель.

Второй по доступности вариант в Подмосковье - однокомнатная квартира площадью 30 кв.м. за 18 тысяч рублей в месяц. Находится она в Балашихе на первом этаже 5-этажки. Замыкает тройку наиболее дешевых предложений "двушка" в Люберцах. Арендная ставка - 19 тысяч в месяц, площадь 37 кв.м., 15 этаж 17-этажного дома. Ремонт от застройщика, минимум мебели.