Под Тулой ребенка насмерть завалило снегом

Тульские следователи устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Плавске, сообщили в региональном управлении СКР.

По предварительным данным, около 18.30 понедельника в промышленной зоне, на территории одного из предприятий произошел сход снега с ангара. Под лавиной оказался 10-летний мальчик, он погиб.

- На месте происшествия работают следователи, а также сотрудники органов внутренних дел, фельдшеры скорой медицинской помощи. В ходе осмотра места происшествия будут установлены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, производится опрос свидетелей и очевидцев, - рассказала представитель СУ СКР по Тульской области Анна Киреечева.