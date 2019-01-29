Путин призвал следить за зарплатой тамбовских учителей

Тамбовская область стала центром деторождения и может выйти в лидеры по производству индейки. Об этом и о том, какие новые достижения ждут регион, президенту на встрече рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

"У вас за прошлый год хорошие показатели развития. Чем конкретно порадуете и чем вы гордитесь как результатом за прошлый год в особенности, что, вы считаете, вам удалось в 2018 году?" - спросил глава государства. Никитин принес слайды и рассказал о бурном развитии промышленности, в который внесли большой вклад переработка и "пищевка", о загрузке предприятий ОПК и успехах в сельском хозяйстве.

"Я смотрю, у вас зарплата подросла?" - заметил Владимир Путин. "Да, заработная плата у нас составила 105,6 процента", - ответил собеседник. Средняя по региону - 26 300 рублей.

Одна из главных задач - не снизить объем инвестиций. За 2-3 года создано три индустриальных парка, одна территория опережающего социально-экономического развития. Никитин рассказал о новых масштабных проектах в сельском хозяйстве - совместно с французами, испанцами. Один из них позволит области получить абсолютное лидерство по производству мяса индейки в стране. Правда, с учетом проблем у профильного предприятия в Ростовской области. "Теперь у нас есть шанс", - заметил докладчик.

"Приступили в прошлом году к реализации тепличного комбината в Мичуринске - в единственном аграрном наукограде в стране", - рассказал глава администрации региона. Первую очередь введут уже к Дню садовода. Также в области появится крупнейший мукомольный комбинат в стране, да и в Европе. "Это особенно важно с позиции глубокой переработки зерна и создания новой добавленной стоимости, рабочих мест... Это возможность в большем объеме прорабатывать свое же производимое зерно", - уточнил Никитин. "За два года построили?" - спросил президент. "Да, за два года. Но это вторую очередь мы вводим в эксплуатацию, первая чуть раньше была", - ответил собеседник. Еще появится крупнейший оптово-распределительный центр по хранению и первичной переработке плодоовощной продукции.

Особый предмет гордости - область шесть лет подряд на первом месте в экологическом рейтинге России. "Конечно, бесконечно лидером быть невозможно, но одна из причин - то, что мы не только соблюдаем природоохранное законодательство, но и занимаемся паспортизацией всех объектов, которые так или иначе прямо или косвенно нагрузку на окружающую среду дают, - пояснил Никитин. - Мы раскрываем по максимуму всю информацию о наших предприятиях".

Глава государства поинтересовался зарплатами учителей. "Соотношение к средней по экономике мы выполняем", - заверил руководитель областной администрации. "Не опускаете?" - уточнил Путин. "Не опускаем, - подтвердил Никитин. - На следующий год должна быть выше". Это соотношение надо держать, призвал президент.

В области построен перинатальный центр, и за прошлый год там родилось 2700 детей. "Коллектив подобрался дееспособный?" - спросил глава государства. "Там, вообще, лучшие врачи, - заверил собеседник. - Мы чуть ранее, перед тем как ввели перинатальный центр, построили хирургический корпус детской областной больницы, где тоже самое современное, по последнему слову, оборудование. Сегодня Тамбов, я хочу сказать без всякой бравады, можно считать российским центром деторождения и родовспоможения". "Очень хорошо. Это меня радует", - похвалил Путин. Никитин также пригласил президента в центр единоборств - "мегаобъект спорта".