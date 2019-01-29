Путин призвал следить за зарплатой тамбовских учителей

Новости

Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 16:45
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок 16:35
Путин встретится с Додоном и обсудит с министрами будущее туризма 16:23
В Татарстане скончался экс-участник рок-группы "АнимациЯ" 16:17
Курганские больницы проверят после сообщений о минировании 16:13
Марокко за счет ЕС возвело новые заграждения вокруг Сеуты и Мелильи 16:08
Украинского радикала заочно арестовали по делу о нападении на посольство РФ в Киеве 16:01
Renault отзывает машины из-за проблем с подушками безопасности 16:01
Боевые стрельбы "Касимова" в Черном море показали на видео 15:53
В Краснодаре суд признал банк "Первомайский" банкротом 15:53
Владимир Раевский стал участником проекта "Басни Крылова. Прочитаем вместе" 15:48
Посол США в Польше рассылает письма с угрозами 15:48
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве 15:42
На Ставрополье силовики изъяли 1,8 килограмма героина 15:39
Находящуюся в розыске свердловчанку выдало селфи в соцсетях 15:36
Власти Москвы призвали горожан не заходить за "ленточки" у домов 15:35
В школы Ханты-Мансийска поступили сообщения о минировании 15:34
Легендарные советские "Волги" отправили покорять Европу 15:19
В Бурятии отстранили учителя, заставившего детей надеть противогазы 15:14
В Австрии неизвестные призвали расправляться с женщинами 15:13
Военные снесли в Арктике 432 здания, в которых поселились белые медведи 15:10
На Среднем Урале на снос бараков выделят 14 млрд рублей 15:06
Средний Урал стал лучшим в стране по оказанию госуслуг в строительстве 15:02
В Москве потеплеет до курортных значений 14:57
В Испании оштрафуют строителей, причастных к гибели 2-летнего малыша 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 16:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин призвал следить за зарплатой тамбовских учителей

Текст: Кира Латухина
Тамбовская область стала центром деторождения и может выйти в лидеры по производству индейки. Об этом и о том, какие новые достижения ждут регион, президенту на встрече рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

"У вас за прошлый год хорошие показатели развития. Чем конкретно порадуете и чем вы гордитесь как результатом за прошлый год в особенности, что, вы считаете, вам удалось в 2018 году?" - спросил глава государства. Никитин принес слайды и рассказал о бурном развитии промышленности, в который внесли большой вклад переработка и "пищевка", о загрузке предприятий ОПК и успехах в сельском хозяйстве.

Фото: depositphotos.com
Названы самые чистые регионы РФ

"Я смотрю, у вас зарплата подросла?" - заметил Владимир Путин. "Да, заработная плата у нас составила 105,6 процента", - ответил собеседник. Средняя по региону - 26 300 рублей.

Одна из главных задач - не снизить объем инвестиций. За 2-3 года создано три индустриальных парка, одна территория опережающего социально-экономического развития. Никитин рассказал о новых масштабных проектах в сельском хозяйстве - совместно с французами, испанцами. Один из них позволит области получить абсолютное лидерство по производству мяса индейки в стране. Правда, с учетом проблем у профильного предприятия в Ростовской области. "Теперь у нас есть шанс", - заметил докладчик.

"Приступили в прошлом году к реализации тепличного комбината в Мичуринске - в единственном аграрном наукограде в стране", - рассказал глава администрации региона. Первую очередь введут уже к Дню садовода. Также в области появится крупнейший мукомольный комбинат в стране, да и в Европе. "Это особенно важно с позиции глубокой переработки зерна и создания новой добавленной стоимости, рабочих мест... Это возможность в большем объеме прорабатывать свое же производимое зерно", - уточнил Никитин. "За два года построили?" - спросил президент. "Да, за два года. Но это вторую очередь мы вводим в эксплуатацию, первая чуть раньше была", - ответил собеседник. Еще появится крупнейший оптово-распределительный центр по хранению и первичной переработке плодоовощной продукции.

Фото: Александр Корольков/РГ
В Тамбове показали, как собирают плацкартный вагон нового поколения

Особый предмет гордости - область шесть лет подряд на первом месте в экологическом рейтинге России. "Конечно, бесконечно лидером быть невозможно, но одна из причин - то, что мы не только соблюдаем природоохранное законодательство, но и занимаемся паспортизацией всех объектов, которые так или иначе прямо или косвенно нагрузку на окружающую среду дают, - пояснил Никитин. - Мы раскрываем по максимуму всю информацию о наших предприятиях".

Глава государства поинтересовался зарплатами учителей. "Соотношение к средней по экономике мы выполняем", - заверил руководитель областной администрации. "Не опускаете?" - уточнил Путин. "Не опускаем, - подтвердил Никитин. - На следующий год должна быть выше". Это соотношение надо держать, призвал президент.

Фото: Алексей Сухоруков
В Тамбове сделали съедобную деревню

В области построен перинатальный центр, и за прошлый год там родилось 2700 детей. "Коллектив подобрался дееспособный?" - спросил глава государства. "Там, вообще, лучшие врачи, - заверил собеседник. - Мы чуть ранее, перед тем как ввели перинатальный центр, построили хирургический корпус детской областной больницы, где тоже самое современное, по последнему слову, оборудование. Сегодня Тамбов, я хочу сказать без всякой бравады, можно считать российским центром деторождения и родовспоможения". "Очень хорошо. Это меня радует", - похвалил Путин. Никитин также пригласил президента в центр единоборств - "мегаобъект спорта".

Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

У картины Куинджи обнаружили незначительные повреждения
Лавров: США открыто идут на свержение власти в Венесуэле
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок