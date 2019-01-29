В бюджете любого региона раздел о дорожном фонде всегда изучается внимательно и скрупулезно. Чиновники отмечают, что строительство новых дорог и реконструкция уже существующих - дело затратное, и с каждым годом средств на это требуется все больше и больше.

При этом жители регионов ждут усовершенствования: увеличения ширины трасс и числа полос движения, нормального освещения, а также достойной придорожной инфраструктуры с качественным сервисом. Все чаще звучит формулировка "умные дороги", подразумевающая цифровую революцию в отрасли, финансирование которой - в приоритете федерального центра. Однако жалобы на выбоины, узкую колею и забитую ливневку постоянно напоминают о проблемах в дорожном хозяйстве и транспортной инфраструктуре в целом. И дорожные фонды - отражение этой ситуации.

Акцизы, налог и прочие доходы

Объемы дорожных фондов в регионах Черноземья существенно разнятся. К примеру, в белгородской казне этот раздел наиболее объемный - почти 17,9 миллиарда рублей. В Воронежской области, где традиционно принимают самый крупный среди черноземных субъектов бюджет, и того меньше - 11,5 миллиарда рублей. Следующий по величине - липецкий дорожный фонд - 6,5 миллиарда рублей, курский - почти шесть миллиардов, тамбовский - 4,9 и орловский - почти 4,5 миллиарда рублей.

Однако это не означает, что в одних областях дорожное строительство в большем приоритете, чем в других. Если сравнивать с расходной частью казны в целом, то в основном средства на дороги составляют примерно десятую часть от всех бюджетных трат. Только в Белгородской области этот процент значительно выше, и в ней единственной свыше восьми миллиардов доходов фонда обозначаются как "иные поступления" - наряду с акцизами и транспортным налогом.

Примечательно, что задолго до первых поправок в главный финансовый документ в нынешнем году чиновники уже анонсировали увеличение ассигнований на дорожную инфраструктуру. Программа "Качественные и безопасные дороги" так или иначе позволяет всем рассчитывать на трансферты из федерального центра. Важно, чтобы бюрократия не помешала освоить средства, ведь иначе в будущем году финансирование может быть урезано. Именно поэтому торги на дорожные работы начинаются уже в феврале.

- От сельских жителей поступает больше всего жалоб на состояние дорог, - констатирует врио липецкого губернатора Игорь Артамонов. - И если посмотреть на инфраструктуру в целом, дороги у нас нельзя назвать хорошими. Конечно, бывает и хуже, но… У нас в некоторых селах вообще очень сложно проехать, да и в том же Липецке есть улицы, где дорожное покрытие не соответствует нормам. Поэтому мы будем строить и ремонтировать дороги, деньги на это у нас есть.

В белгородских микрорайонах индивидуального жилья проложить дороги нельзя до тех пор, пока не проведены инженерные коммуникации

В других регионах тоже ждут роста дорожного фонда. Чиновники и депутаты подчеркивают: с нынешнего года в фонд зачисляются штрафы за нарушение ПДД. Для Воронежской области, к примеру, уже спрогнозировали дополнительные поступления в размере около полутора миллиардов рублей. Однако депутаты региональных заксобраний, внося необходимые поправки в соответствии с федеральным законодательством, обратили внимание: для получения прогнозируемых доходов нужно будет сначала увеличить и расходы - на те же камеры фиксации.

Городам и селам

Расходные части дорожных фондов в большинстве регионов мало чем отличаются на бумаге. Ремонт и реконструкция уже существующей сети - в приоритете. Помимо этого, строительство новых трасс, но средств на эти цели не везде много. При этом в каждом регионе - свои дорожные особенности.

- Завершение реконструкции трассы Короча - Новый Оскол в этом году станет важным событием в нашем регионе, - утверждает руководитель белгородского управления дорожного хозяйства и транспорта Сергей Евтушенко. - Таким образом закончится масштабная программа совершенствования транспортной инфраструктуры, которая подразумевает соединение всех районных центров дорогами высокого качества: в большинстве своем это освещенные четырехполосные трассы с озеленением прилегающей территории. Это наша белгородская "фишка". При этом на озеленение и ландшафтное обустройство средства предусмотрены как в разделах "строительство" и "реконструкция", так и "содержание", а также по линии муниципалитетов. Освещение - тоже отдельная статья. Не везде его нужно будет делать с нуля, есть населенные пункты, где дороги уже освещены, но нужно доработать действующую систему.

На вопрос, где в Белгородской области еще нет дорог с твердым покрытием, ответ один - в новых микрорайонах индивидуального жилищного строительства. Порой это становится поводом для скандалов: застройщики могут возвести коттеджи за год или полтора, а не за семь, как договариваются с правительством области, взявшим обязательства построить коммуникации. В региональной ипотечной корпорации отмечают, что проложить дороги нельзя до тех пор, пока не будут проведены инженерные коммуникации. В результате белгородцы ездят по щебню, не представляя, что в некоторых областях это - повседневная реальность, изменения которой в лучшую сторону ждать не приходится.

- В этом году у нас объемы строительства дорог в микрорайонах ИЖС увеличиваются на 30 процентов, - продолжает Сергей Евтушенко. - Это непросто, но каждый год мы строим дороги и в белгородской, и в старооскольской агломерации, где возводится больше всего индивидуальных домов. На эти цели удается привлечь и федеральное финансирование, так что свои обязательства перед застройщиками регион выполнит.

В Воронежской области тоже обращают внимание на финансирование муниципального дорожного строительства.

- Согласно региональному закону, пять процентов средств фонда расходуется на поддержание в нормативном состоянии сельских и межпоселковых дорог, - отмечает председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов. - График ремонтных работ составляется по заявкам от глав муниципальных образований. Сельские жители должны иметь равные возможности с горожанами - в том числе ездить по качественным и безопасным дорогам с современной разметкой и придорожной инфраструктурой.

И хотя объем дорожного фонда несколько меньше прошлогоднего, в регионе уверены - сумма еще будет скорректирована в большую сторону. А значит - увеличатся и трансферты муниципалитетам для обновления трасс.

Знаки внимания

На вопрос, почему дороги становятся все дороже, и чиновники, и представители профильных компаний отвечают одинаково - никого уже не устраивает простая трасса с разметкой. Сегодня к дороге прилагаются обустроенные остановочные комплексы, где-то - велосипедные дорожки, новые светильники, которые включаются и выключаются сами и расходуют минимум электричества. Пример - проспект Победы в Липецке. Его реконструкцию начнут в этом году, а завершить планируют в 2020-м. Как раз здесь и предусмотрели все вышеперечисленное плюс расширение полос с четырех до шести. Сегодня пробки на одной из ключевых улиц областного центра порой растягиваются на километры и парализуют движение в прилегающих микрорайонах.

На ремонт межиуниципальных дорог в Курской области направят 500 миллионов рублей

Свой подход к дорожному строительству и реконструкции обозначили в Курской области. Здесь скромный по сравнению с соседями дорожный фонд, но им обещают распорядиться грамотно.

Объявивший наступивший год Годом дорог врио губернатора Роман Старовойт на недавнем приеме граждан получил массу жалоб на состояние трасс, в том числе в селах. Из фатежской деревни Малое Жирово к нему даже делегировали одну из жительниц областного центра.

- Примерно треть всех обращений связана с дорогами - с уличной сетью сельских поселений, - констатировал врио главы региона. - Часть поставленных перед властью задач выполним в этом году, часть - в следующем.

К слову, именно на межмуниципальные дороги в регионе направят примерно 500 миллионов рублей. Такое внимание к ним - следствие не только жалоб местных жителей, но и нареканий представителей бизнеса. Дорожную проблему даже обсудили на заседании инвестиционного совета как фактор, снижающий привлекательность территории для новых компаний и деловых партнеров.

- Вообще дороги - это двигатель экономики, - считает Сергей Евтушенко. - Кто бы мог подумать, что от Белгорода до поселка Никольское (трасса, ведущая к госгранице с Украиной. - Прим. "РГ") вырастет столько сервисных предприятий. Это и торговые павильоны, и автомойки, и заправки - да много чего еще… Вдоль трассы разместилось несколько супермаркетов. А ведь участок небольшой, да и не так много машин ездит, как раньше. А что тогда говорить о других участках? Трасса в поселке Стрелецкое - выезд из Белгорода. Если сравнить ее состояние до реконструкции и после - это две разные улицы и две разные дороги. Преобразилось сразу все, появились магазины и кафе. Там, где власть чувствует экономический потенциал дороги, - делают все возможное, чтобы бизнес развивался по обеим ее сторонам. И ведь предприниматели тоже держат нос по ветру. Кто бы мог подумать, что гостиничному комплексу на трассе около райцентра Корочи понадобится расширение? А оно уже необходимо…