Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице остается ниже эпидемического порога, заявили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ спокойная, а уровень заболеваемости соответствует данному периоду года. Если сравнивать показатели по заболеваемости за аналогичный период прошлого года, то они находятся примерно на одном уровне.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в Москве было привито против гриппа более 7,5 млн. человек или 60,7% от общего числа жителей столицы, в том числе за счет средств работодателей привито более 2,6 млн. человек. Специалисты обращают внимание, что в период подъема заболеваемости нужно соблюдать определенные правила профилактики, в частности не допускать присутствия в коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих.

В Роспотребнадзоре рекомендуют: сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться защитной маской, избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания. Кроме этого, после улицы и общественного транспорта следует регулярно мыть руки с мылом, промывайте полость носа. В квартире или на работе следует регулярно проветривать помещение и регулярно делать влажную уборку.

В рационе москвичей зимой должно содержаться больше продуктов с витамином С. По рекомендации врача нужно использовать препараты и средства, повышающие иммунитет. В случае появления заболевших гриппом в семье или коллективе следует начинать прием противовирусных препаратов.