Школьники избили первоклашку после слов физрука

Первоклассника из подмосковных Химок сверстники избили на уроке физкультуры. Причем сделали они это на глазах учительницы физкультуры.

Как передает РИА Новости, в школу, где произошел вопиющий случай, выехали уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова и глава городского округа Дмитрий Волошин. Выяснилось, что драку "все на одного" могла спровоцировать сама женщина-физрук. У одного из мальчиков во время урока слетел с ноги кроссовок. Надевая его, ребенок долго завязывал шнурки - и это взбесило педагога. Она оскорбила своего ученика, после чего другие ребята начали его бить.

После ЧП на физкультуре учительница написала заявление "по собственному". А ребенок попал в больницу: у него серьезные ушибы. "Мальчик держится молодцом. Скоро с ним начнет работать психолог", - цитирует Мишонову информагентство. Правозащитница окажет семье школьника необходимую поддержку.