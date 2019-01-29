Синоптики пообещали москвичам мартовскую оттепель в феврале

Москву в ближайшие дни ожидает новая оттепель.

Как рассказала корреспонденту "РГ" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в первых числах февраля температура воздуха днем будет не ниже ноля. Возможно, она достигнет даже положительных значений.

Показатели превысят климатическую норму на 8-9 градусов. "Такая погода больше характерна для последней декады марта", - отметила Позднякова.

Уже 31 января, по данным Гидрометцентра, в Москве ожидается до плюс 3. Такая погода сохранится до воскресенья. А в понедельник, 4 февраля, столичные термометры покажут до плюс 7.