Снежным билетом воспользовались девять тысяч ярославцев

Больше девяти тысяч автолюбителей Ярославля приняли участие в акции "Снежный билет", позволив разгрузить автомагистрали для уборки города.

В мэрии Ярославля рассказали, что 28 января - день проведения акции - в городском общественном транспорте при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства и водительских прав пассажирам было выдано 9050 билетов. В том числе 4899 билетов в автобусах, 2072 в троллейбусах и 2079 - в трамваях.

- Выражаем благодарность всем владельцам автотранспорта за то, что с пониманием отнеслись к непростой ситуации на дорогах и воспользовались акцией "Снежный билет", - поблагодарил горожан начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

В мэрии пояснили, что необходимость в проведении акции возникла в связи с продолжительными снегопадами. Выбор в пользу общественного транспорта позволил снизить загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях. Кроме того, это помогло и в уборке улично-дорожной сети.