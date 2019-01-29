В регионах России получает все большее распространение майнинг - новый бизнес по добыче электронных валют. Его высокая доходность привлекает множество участников. Но в последнее время операции с криптовалютой все чаще попадают в криминальные сводки. В проблеме разбиралась корреспондент "РГ".

Ставка на биткоины

В середине января костромская полиция сообщила о задержании молодого мужчины, который ради покупки криптовалюты стал наркодилером. По данным МВД, бизнес по распространению запрещенных препаратов он организовал в 2017 году. Сначала злоумышленник работал "закладчиком" на несколько нелегальных интернет-магазинов, а затем открыл свой портал. Клиентам, в число которых входили только проверенные люди, дилер предлагал более 25 видов наркотических средств. Когда объемы продаж выросли, организатор нанял для доставки и распространения зелья своих друзей. Во время обысков у членов группы полицейские обнаружили более 1,2 килограмма наркотиков.

Средства, которые предприимчивый костромич получал от продажи запрещенных препаратов, он переводил в криптовалюту - биткоины, которые затем обналичивал через онлайн-биржи. За время работы злоумышленник легализовал более 1,2 миллиона рублей, добытых преступным путем.

Как пояснил корреспонденту "РГ" руководитель отдела информации и общественных связей регионального УМВД Александр Дугарев, на допросах задержанный рассказал, что "заработанные" преступным способом деньги он якобы собирался тратить на оплату обучения в вузе. Но в это силовики верят с трудом. "При обыске у него обнаружили записную книжку, в которой владелец так определил свои планы на будущее: "завести девушку и собаку", "написать книгу" и "придумать план по захвату рынка наркоторговли в России", - рассказали в полиции.

Следователи МВД возбудили уголовные дела об отмывании преступных денег и наркоторговле. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит до 20 лет заключения.

Валютчики в клетке

Костромская область стала первым регионом в России, где суд вынес обвинительный приговор по делу о незаконном обращении с криптовалютой. Группу из трех человек приговорили к реальным срокам заключения. "Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты", - пояснили в полиции.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. Участникам преступной группы предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности, поскольку за свои услуги они брали комиссию в 0,1 процента с каждого перевода. Во время расследования статью переквалифицировали на "незаконную предпринимательскую деятельность". Это произошло потому, что криптовалюта в России не считалась денежным средством, и операции с ней не квалифицировались как банковские. В колонии по приговору суда предприниматели проведут от полутора до двух лет.

Злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые переводили криптовалюту

В марте прошлого года в полицию поступило заявление от костромича, который потерял крупную сумму денег, пытаясь заработать на биткоинах. В интернете он нашел объявление о продаже оборудования для операций с криптовалютой. Покупатель перечислил продавцу 35 тысяч рублей, но обещанную "ферму" для майнинга криптовалюты так и не получил. Подозреваемым в мошенничестве оказался 33-летний житель Омской области. По делу об интернет-мошенничестве ведется следствие.

Ферма за КПП

Как рассказал "РГ" на условиях анонимности представитель одной из энергетических компаний, распространение майнинга и его растущая криминализация вызывают у энергетиков большую озабоченность.

- Эта болезнь только приходит в регион. Вентиляторы, охлаждающие фермы, производят много шума. Некоторые предприниматели устанавливают фермы за городом, чтобы не привлекать к себе внимания и сэкономить. А некоторые размещают "фермы" для добычи криптовалюты прямо в квартирах жилых домов, - рассказал собеседник "РГ". - При этом, пытаясь снизить затраты на добычу биткоинов, они подключают оборудование не к личным квартирным счетчикам, а к общедомовым, перекладывая оплату электроэнергии на своих ничего не подозревающих соседей. Мы ищем такое оборудование, но при проведении проверок владельцы его прячут. Обнаружить "фермы" непросто. Мы будем взаимодействовать с полицией, если сотрудники МВД готовы работать в этом направлении.

В 2017 году, пытаясь разбогатеть на майнинге биткоинов, предприимчивые дельцы разместили подпольную ферму прямо на территории одной из костромских воинских частей. Когда майнинг достиг таких объемов, что возросшее энергопотребление части начало вызывать подозрения, дельцы перевели оборудование в арендованное помещение на территории бывшего завода "Мотордеталь".

Как следует из материалов предварительного следствия Военно-следственного отдела СК РФ по Костромскому гарнизону, обслуживанием ферм занимался военнослужащий-контрактник при покровительстве одного из командиров. При расширении бизнеса военнослужащие вовлекли в дело гражданских инвесторов, но вскоре между ними возник конфликт на финансовой почве. Обслуживавший фермы солдат-контрактник заявил, что "потерял ключи" от чужих электронных кошельков, и теперь доступ к добытым во время майнинга биткоинам стоимостью несколько миллионов рублей утрачен.

Пока экс-партнеры делят рубли и биткоины в суде в рамках гражданского судопроизводства, подробностями "военного майнинга" заинтересовались следователи. Во время первоначальной проверки следователь ВСК Артем Изюмов не усмотрел в действиях "майнеров в погонах" признаков состава преступления и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Однако, как пояснил "РГ" представитель Костромской областной коллегии адвокатов Виктор Шутов, пострадавшая сторона намерена добиваться отмены этого постановления и проведения повторного, более тщательного расследования.

Справка "РГ"



"Майнингом" (от английского mining - добыча полезных ископаемых) называют вычислительный процесс для получения криптовалюты с помощью компьютерного оборудования. Для майнинга строят "фермы", на которых устанавливаются как обычные компьютеры с видеокартами, так и специально разработанные - с процессорами типа ASIC. Процесс вычислений требует больших затрат электроэнергии. Крупные фермы нуждаются в дополнительном охлаждении и создают повышенный уровень шума. Добытую в процессе майнинга криптовалюту можно хранить в анонимных электронных кошельках. В некоторых странах криптовалюта признана официальным платежным средством для совершения покупок в магазинах. Биткоинами можно расплатиться за покупку бытовой техники, автомобилей, одежды и других товаров.

Комментарий

Михаил Долматов, предприниматель:

- Интерес к майнингу, добыче биткоинов, возник у меня в 2017 году. Криптовалюта удобна тем, что она не имеет физического выражения и существует только как запись на счете. Но ее можно обменять на официальную валюту любой страны, а затем обналичить. Для добычи криптовалюты и получения прибыли необходимо специальное компьютерное оборудование. Чем больше ферм, тем больше криптовалюты можно получить. В зависимости от различных условий доходность бизнеса может достигать от десяти до 200 процентов годовых. Для добычи криптовалюты требуется значительное количество электроэнергии, и это одна из основных расходных статей при организации работы. Но есть дельцы, которые пытаются получать электричество бесплатно - попросту воруют. Тогда маржинальность их ферм достигает 1000 процентов годовых. Впрочем, такой майнинг нельзя назвать "бизнесом", это уже уголовное преступление.