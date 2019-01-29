В диспансеризацию жителей Подмосковья добавят онкоскрининги

Обязательные онкологические скрининги будут добавлены в диспансеризацию взрослых жителей Московской области в этом году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям.

Также он поручил оптимизировать процесс диспансеризации так, чтобы ее прошли в 2019 году не менее 25 процентов жителей. В 2018 году охват диспансеризацией населения в регионе составил 21 процент. Чтобы нарастить темпы, нужно сделать визиты к врачам более удобными для пациентов.

"Нужно сократить сроки ожидания, собрать всех врачей под одной крышей, чтобы для взрослых весь процесс занимал не два дня, а два часа, и для детей до трех лет - тоже два часа, а не 20 дней, как сейчас", - сказал глава региона.