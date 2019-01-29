С февраля между Москвой и городами Центральной России начнут ходить дополнительные пассажирские поезда. По подсчетам экономистов, благодаря нововведениям транспорт станет доступнее более чем для двух миллионов человек. Те регионы, до которых реформа еще не дошла, начали составлять петиции с просьбами поскорее обеспечить и их "Стрижами" и "Ласточками". Однако идею поддержали не все.

Полетит или не полетит?

В конце декабря депутаты Костромской областной думы направили обращение в минтранс и руководству железнодорожного ведомства об организации скоростной электрички между Костромой и столицей. Депутаты отметили, что не только соседним Ярославлю, Иванову, Владимиру, но и Костроме нужна своя "Ласточка", на которой можно было бы добраться в Москву быстро и с комфортом. По мнению парламентариев, появление такого поезда ускорит экономическое развитие региона и повысит его туристическую привлекательность.

Представители комитета по экономической промышленной политике и предпринимательству заявили, что транспортное сообщение между областным центром и столицей остается проблематичным. По железной дороге костромичи добираются до Москвы в основном на ночном поезде, который отправляется раз в сутки и прибывает в шесть утра, что неудобно. Поездка в столицу на автобусе отбирает до восьми часов из-за пробок.

"Решить проблему транспортного сообщения между городами может появление скоростной электрички. Они популярны среди пассажиров, комфортны и ходят по удобному расписанию. На сайте "Российская общественная инициатива" размещена петиция о пуске "Ласточки", которая за два месяца набрала 1094 голоса", - заявили в облдуме.

В железнодорожном ведомстве сообщили, что вопрос о пуске скоростной электрички в Кострому прорабатывается: 12 апреля даже состоялся пробный пуск скоростного поезда. Однако во время тестирования вскрылись серьезные технические проблемы, связанные с очень высокой интенсивностью движения поездов в Московской области и с непростым графиком грузовых поездов на Северной железной дороге. Специалисты отметили, что организация скоростного сообщения между городами станет возможной с началом действия федеральной программы скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения, в рамках которой будет предусмотрено строительство выделенных путей для пассажирских поездов.

Появление скоростного сообщения в Иванове повлекло за собой создание новых рабочих мест и инвестиционных проектов

Пока проблема не решена, костромичам предложили временный вариант: с 1 февраля через Кострому до Москвы поедет дополнительный вологодский поезд, к которому присоединят шесть вагонов. Состав будет отправляться из Костромы в шесть утра и прибывать в столицу в 11 часов 45 минут. По скорости движения это еще не "Ласточка", но время нахождения в пути - в сравнении с путешествием на автомобиле - сокращается почти на три часа.

Свили гнездо

В соседней Ивановской области, где скоростная "Ласточка" начала курсировать с марта 2018 года, поезд оказался настолько востребованным, что интенсивность движения в этом году решили увеличить: с 11 февраля из Иванова и обратно начнут отправляться дополнительные дневные поезда. По мнению властей, скоростное сообщение стало фактором создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в регион: крупные компании приняли решение о переводе своих подразделений из Москвы в Иваново. По данным облправительства, в переведенном в Иваново офисе "СОГАЗа" уже работают больше 500 человек. По итогам 11 месяцев 2018 года компания заплатила в бюджет Ивановской области около 150 миллионов рублей налогов и вошла в топ-20 налогоплательщиков региона.

"Появление скоростного железнодорожного сообщения с Москвой также стало ключевым фактором для принятия решения руководством крупнейшей энергетической компании России - ПАО "Интер РАО" - о переводе в Ивановскую область обслуживающих подразделений финансово-экономического блока холдинга с созданием в областном центре более 700 новых рабочих мест. Кроме того, в этом году впервые Всероссийский форум легкой промышленности переехал из Москвы и состоялся в Иванове", - пояснили власти.

Сейчас поезда между Ивановом и Москвой курсируют трижды в сутки, время в пути составляет три часа 41 минуту.

Через тернии - в центр

При пуске ивановской "Ласточки" инженерам удалось решить сложную техническую задачу: из-за того, что часть пути до сих пор не электрифицирована, тепловоз Коломенского тепловозостроительного завода модернизировали специально для этого проекта - его адаптировали для эксплуатации на однопутных участках, увеличив скорость движения до 160 километров в час. Ввод скоростной электрички повлек за собой серьезную модернизацию старого здания ивановского железнодорожного вокзала. Платформы стали удобными для приема скоростных поездов, а в ближайшее время вокзал станет комфортным и для инвалидов. Для слабовидящих появится тактильная плитка, для колясочников - специальные подъемники и билетные кассы с заниженными окнами.

Обсуждая вопросы транспортной реформы, костромские депутаты признали, что скоростная электричка для развития региона нужна. В то же время они выказали опасение, что ее появление может увеличить отток из региона и без того дефицитных трудовых резервов. Проблема серьезная: в прошлом году Костромская область вошла в пятерку российских регионов с наибольшим числом опустевших сел и деревень: мертвых населенных пунктов здесь уже более 1200. За последние десять лет население области уменьшилось на 50 тысяч человек и продолжает сокращаться, причем вина тому - не только естественная убыль, но и активная миграция.

Но в результате депутаты согласились, что отказываться от достижений технического прогресса нельзя: если кто-то решил уехать, то его отсутствие "Ласточки" не остановит. Историки напомнили думцам печальный опыт одного из костромских райцентров, купцы которого в ХIХ веке, опасаясь конкуренции с дешевыми привозными товарами, якобы за взятку воспрепятствовали тому, чтобы через их город пролегла железная дорога. Пути проложили в обход. Услуга оказалась медвежьей: без удобного транспортного сообщения жизнь и торговля в городе угасли. В итоге депутаты сошлись во мнении, что обращение в минтранс о скоростном поезде до Костромы - поступок необходимый. Большинством голосов петицию поддержали. А проблему оттока жителей из региона предложили решать комплексно.

- У нас - отток, а у столиц - проблема притока. Это транспорт, пробки, жилье. Надо создавать условия, чтобы инвестор приходил, работало производство, росла зарплата и люди оставались здесь, - заметил председатель Костромской облдумы Алексей Анохин.

Комментарий

Александр Согомонов, научный куратор Университета Комитета гражданских инициатив (КГИ), ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН:

- Скоростной железнодорожный транспорт принесет Костроме гораздо больше выгод, чем создаст рисков. Безвозвратный отток населения, как правило, происходит либо из-за бесперспективности, либо сильной отдаленности населенного пункта. Костромской креативный класс получит возможность присутствия сразу у себя дома и в столице, и уже не отток определит его будущее, а естественные для глобализации формы миграции по модели "Дом?Х?Дом". Все это делает жизнь в провинциальном городе живее и привлекательнее, современные идеи и технологии мгновенно импортируются из столиц, а "провинциальность" преодолевается. С другой стороны, Кострома как элемент Золотого кольца всегда испытывала неудобство транспортной доступности для туристов. Путешественники были вынуждены пользоваться групповыми турами, популярность которых, скорее всего, будет сокращаться. Скоростное сообщение способно сделать город более желанным местом назначения для тысяч индивидуальных путешественников со всего мира. В то же время тысячи "покинутых" деревень области приобретут неожиданную привлекательность для тех жителей мегаполисов, кто устал от бешеного ритма жизни и стрессов, кто ищет тишины и спокойствия, а главное - готов к частичной дезурбанизации - отказу от городского образа жизни в пользу деревенского, что уже практически невозможно сделать в агломерационной зоне Москвы. У Костромы - уникальное положение. Она как бы вблизи и при этом на должном отдалении от Москвы. С одной стороны, она может стать более привлекательной для столичного бизнеса, мигрантов и туристов, а с другой - не быть поглощенной разрастающейся московской агломерацией.