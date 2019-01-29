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29.01.2019 11:11
Проект: В регионах

В Ярославле после снегопада обеспечили бесперебойную работу транспорта

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Мэрия города Ярославля Фото: Мэрия города Ярославля
Фото: Мэрия города Ярославля

Ярославские подрядные организации, занятые уборкой снега с городских улиц, обеспечили бесперебойную работу транспорта.

В минувшие выходные дни Ярославль оказался под воздействием мощного циклона. За два дня в городе выпало около 20 сантиметров снега, или примерно 16 миллиметров осадков. Всего с начала января в городе выпало почти 47 мм осадков при месячной норме 39 мм.

Уборка городских территорий проводится как на улично-дорожной сети, так и во дворах. Для обработки улиц применяются твердые и жидкие противогололедные материалы, мраморная крошка, песко-соляная смесь. За очистку дорог и тротуаров Ярославля отвечают подрядные организации, деятельность которых контролирует технический надзор агентства по муниципальному заказу ЖКХ.

- В период снегопада работа подрядных организаций была организована циклично, в круглосуточном режиме, - рассказал заместитель директора агентства по муниципальному заказу ЖКХ Сергей Тихомиров. - Основной задачей было сгрести снежную массу с проезжих частей и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. Сейчас подрядчики постепенно переходят к очистке территорий возле социально значимых объектов и частного сектора. Ликвидацией снежного наката, который пока остается на дорогах, подрядные организации будут заниматься в течение ближайшей недели.

28 января многие ярославские автомобилисты воспользовались объявленной мэрией акцией "Снежный билет" и бесплатно  дибирались до работы на общественном транспорте, оставив свои автомобили на дворовых парковках. Это облегчило уборку магистралей, но осложнило ее во дворах. Несмотря на это, управляющие компании и ТСЖ проводят комплексную уборку дворовых территорий как механизированным способом, так и вручную.

- У каждой крупной управляющей организации на очистку дворовых территорий ежедневно выходит примерно по 10 тракторов. У средних - около пяти единиц техники. В выходные дни, в связи со снегопадом, управляющие компании организовали стопроцентный выход техники и дворников, - отметил начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов.

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