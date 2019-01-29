В Москве женщина ослепла после пластики

Москвичка потеряла зрение после визита к косметологу. По этому факту ГСУ СК столицы возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Сам инцидент, как выяснилось, произошел в декабре. Перед самым Новым годом 34-летняя женщина обратилась к косметологу за стандартной процедурой. Инъекция препарата должна была устранить отдельные дефекты внешности. Но после укола пациентка потеряла зрение и попала в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Допрошены врачи и руководители частной клиники. Как только женщину выпишут из больницы, будет проведена медицинская экспертиза.