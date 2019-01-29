В Подмосковье автохам остановил "скорую помощь"

В Московской области водитель иномарки не дал проехать на выезд "скорой помощи" с включенными мигалками. Видеозапись инцидента разместили в одном из популярных пабликов "ВКонтакте".

Автор поста с видео сообщает, что инцидент произошел в поселке городского типа Белоозерский территории Воскресенского района. На улице 60 лет Октября на узкой дороге встали "скорая" и Renault. Водитель реанимобиля включил звуковые спецсигналы, но и после этого водитель встречной машины не сдал назад.

О публикации видео стало известно в ГУ МВД по Московской области, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. Началась служебная проверка: есть данные, что за рулем Renault якобы находится участковый уполномоченный.