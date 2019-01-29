В Подмосковье открыли сотую станцию для зарядки электромобилей

Юбилейная сотая станция для зарядки электротранспорта появилась в подмосковных Химках. И это не просто какой-то зарядный столбик. В области ставят умные станции - дворовые фонари с вмонтированными в них розетками.

Пока электромобилей в Подмосковье не так много. По данным регионального министерства энергетики, в области зарегистрировано около 300 машин, работающих на электричестве, и еще порядка 700 "прописаны" в Москве. А всего на учете в России в настоящий момент стоят 2,7 тыс. электроавто. Но этот экологичный транспорт с каждым годом все популярнее. "Мы в рамках программы "Свет в мой город" подготовили большое количество опор двойного назначения, которые создают комфортные условия - и двор освещают, и дают возможность заряжать электромобили", - говорит министр энергетики области Леонид Неганов.

Пока похвастаться зарядками-фонарями могут лишь жители крупных областных городов - Химок, Красногорска, Люберец, Мытищ. Но и все 300 электрокаров зарегистрированы в ближнем поясе Подмосковья. Со временем инфраструктура будет все больше уходить в глубь области, уверены в министерстве энергетики. Тем более что пользоваться станциями могут еще и владельцы электрических самокатов и велосипедов - а их становится все больше.

Станции, интегрированные в дворовые фонари, считаются самыми маломощными - чтобы полностью зарядить автомобиль, требуется целая ночь. Но есть в области и 55 станций средней мощности, установленных около крупных ТЦ. Машину они заряжают часа за 2-3, этого времени водителю как раз хватает, чтобы сходить за покупками или посмотреть фильм в кинотеатре. А у аэропортов Шереметьево и Домодедово установлены станции мощностью 50 киловатт, способные обеспечить зарядку электромобиля с 0 до 80% за 20 минут. Причем речь идет именно о больших машинах.