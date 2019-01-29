В Тверской области осужден мужчина, вырастивший 11 кг конопли

В Тверской области осужден мужчина, вырастивший на своем участке больше 11 килограммов конопли.

В прокуратуре Тверской области сообщили, что житель города Кашина весной 2018 года посеял на своем приусадебном участке коноплю, а в августе собрал урожай - 11,6 килограмма растения. После чего сырье высушил и хранил для личного потребления.

Против кашинского "садовода" было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркосодержащего растения в крупном размере). Суд с доводами следствия согласился и назначил жителю Кашина наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.