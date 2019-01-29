В Женеве обсудили вопросы сотрудничества с Москвой

Вопросы управления городами и перспективы сотрудничества двух столиц обсуждались в ходе конференции "Москва - Женева. Городское управление: современные вызовы и актуальные решения". Организовал ее департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы.

В конференции приняли участие глава этого департамента министр правительства российской столицы Сергей Черемин, президент Союза торговых палат Швейцария-Россия и стран СНГ Ги Меттан, постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, уполномоченный по вопросам экономического развития кантона Женева Майкл Кляйнер, замдиректора по лечебной работе - главный врач НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Алексей Токарев, архитектор кантона Женева Франческо Делла Каса и глава архитектурного бюро RIS&Partners Антуан Рис.

По словам Сергея Черемина, сотрудничество Москвы и Женевы стабильно развивается, в российской столице работают около 200 крупных швейцарских компаний, объем швейцарских инвестиций в российскую экономику достиг почти 10 млрд долларов. Товарооборот увеличивается ежегодно на 18-20%.

Одна из наиболее актуальных задач городского управления, по мнению правительства российской столицы, это цифровизация экономики и развитие технологий "умного города". Ведущие мировые исследовательские компании и агентства отмечают, что сама Москва в этом направлении уже многого добилась. В частности, благодаря этому в рейтинге Doing Business она поднялась за последние 8 лет с 124-го на 31-е место. Кроме того, заняла 1-е место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг и обошла 40 мировых столиц. Среди городов Восточной Европы Москва занимает сейчас 1-е место и 6-е место в общем рейтинге из 25 городов будущего по версии журнала fDi Magazine. Ее достижения отмечены специальным призом в номинации "Предоставление государственных услуг в электронной форме" от Всемирной организации электронных правительств городов мира WeGO.

Черемин также поделился планами Москвы в области инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, строительство дорог и метрополитена. Подчеркнул, что правительство Москвы всячески развивает государственно-частное партнерство, на каждый затраченный городом рубль привлекая 3-4 рубля инвесторов. Активно вкладывает бюджетные средства в модернизацию сферы образования и здравоохранения, внедряет современные системы управления бизнес-процессами. Глава ДВМС уверен, что в скором будущем Москва станет образцовым Smart City и будет соответствовать самым строгим критериям.

Архитектор кантона Женева Франческо Делла Каса и глава архбюро RIS&Partners Антуан Риса поделились опытом Швейцарии в создании концепции развития умных городов. Сергей Черемин также встретился с представителями русскоязычной диаспоры Швейцарии. В ходе этой встречи ему вручили диплом за большой вклад в поддержку и продвижение русской культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья.