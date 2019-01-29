Заседание глав МИД СНГ пройдет 5 апреля в Москве

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 5 апреля в российской столице, заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает БЕЛТА.

"Сегодня на заседании постпредов планируется сформировать проект повестки дня данного заседания", - подчеркнул он 29 января, добавив, что у него уже состоялась встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которой были обсуждены конкретные вопросы.

Российская сторона ответственно подходит к проведению этого значимого форума, подчеркнул Лебедев, обратив внимание на тот факт, что хотя встреча запланирована в Москве, "она будет проходить под председательством Туркменистана".

В проект повестки дня заседания СМИД СНГ включены вопросы, касающиеся межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований, сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны, развития мидовского сотрудничества, взаимодействия в гуманитарной сфере и сфере борьбы с преступностью.

"Одна из главных тем - традиционно согласование позиций государств СНГ в международных организациях. Не секрет, очень важные вопросы принимаются в рамках ООН, ОБСЕ, других международных структур, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы мы здесь выступали с согласованных позиций, поддерживали друг друга. Думаю, эта тема, как и ранее, будет звучать во время заседания СМИД СНГ", - пояснил исполнительный секретарь СНГ.

Уже известна и дата следующей встречи СМИД СНГ. Она запланирована на 10 октября в Ашхабаде, сообщает агентство.