Приморью дадут дополнительные средств на перенос столицы ДФО

На совещании по вопросу реализации плана социального развития центров экономического роста Приморского края, вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что регион получит дополнительные средства на социальное развитие в связи с переносом столицы округа. Об этом сообщает "Интерфакс".

Трутнев отметил, что на социальное развитие Приморского края было выделено 5,7 миллиарда рублей.

"Дополнительно будем выделять деньги в связи с подписанием указа президента РФ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа", - пообещал он, подчеркнув, что перенос столицы "не должен быть только переездом ряда правительственных структур, его должны почувствовать люди".

Позже Юрий Трутнев сказал журналистам, что дополнительно Приморью выделят до 4,5 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. По его словам, дороги должны быть приведены в порядок до сентября текущего года.

Напомним, Указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток президент России подписал 13 декабря прошлого года. После этого Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года. Кроме того, как Юрий Трутнев, так и губернатор Приморья Олег Кожемяко заявляли, что Владивосток после присвоения нового статуса должен решить транспортные проблемы.