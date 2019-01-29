Резиденты ТОР Приморья вложили в агросектор 13 млрд рублей

Тринадцать миллиардов рублей вложено резидентами территорий опережающего развития в сельское хозяйство Приморского края. При этом создано 500 новых рабочих мест, сообщает ТАСС.

Эти данные озвучены главой Корпорации развития Дальнего Востока Денисом Тихоновым в ходе совещания под председательством вице-премьера Юрия Трутнева во Владивостоке.

"В Приморском крае в территориях опережающего развития реализуется 16 инвестиционных проектов от компаний, связанных с сельским хозяйством. Из них 11 резидентов и еще пять заявителей, которые в ближайшее время станут резидентами и над заявками которых мы сейчас совместно работаем. 180 миллиардов рублей инвестиций компании заявляют в реализацию своих проектов, 13 миллиардов из них уже вложено", - сказал Тихонов.

По его словам, корпорация развития Дальнего Востока обеспечивает потребности резидентов в двух основных ресурсах - инфраструктурных и земельных.

Справка "РГ"



В Приморье работают четыре территории опережающего развития - "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". Резидентами ТОР являются 70 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 миллиардов рублей.