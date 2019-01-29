Самый северный аэропорт России получит 3,6 млрд на реконструкцию

В рамках проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" Минтранс РФ предложил дополнительно направить на реконструкцию дальневосточных воздушных гаваней почти 30 миллиардов рублей. Так аэровокзал самого северного города России - Певека - получит на ремонт 3,6 миллиарда рублей.

Это второй по величине чукотский аэропорт. Регулярно отсюда летают рейсы в Москву. После реконструкции, которую планируют начать уже в этом году, воздушный порт обзаведется новым оборудованием. Также отремонтируют взлетно-посадочную полосу и здание аэропорта.

"Совместно с ФКП "Аэропорты Чукотки" и авиакомпаниями прорабатывает вопрос организации воздушных перевозок жителей городского округа в центральные районы страны, как через Анадырь, так и через Якутск, Петропавловск-Камчатский", - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Через три года обновление предстоит еще шести воздушным воротам Чукотки.

Всего на реализацию федерального проекта предусмотрено выделение более 200 миллиардов рублей. Их них 94 миллиарда для дальневосточных аэропортов.