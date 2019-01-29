В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Уполномоченному по правам ребенка в Бурятии поступила жалоба от родителей учеников седьмого класса школы №58 города Улан-Удэ. Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.

"По итогам обращений родителей, меры по восстановлению прав детей приняты не были, с итогами служебного расследования родители не были ознакомлены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе детского омбудсмена.

После жалобы уполномоченному педагог получил дисциплинарное взыскание. А директору школы напомнили, что наказания для детей, не предусмотренные законом, не допустимы. С учителями рекомендовали провести беседу о соблюдении прав учащихся.