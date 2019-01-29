В Якутии добыли крупнейший алмаз

В Республике Саха (Якутия) на кимберлитовой трубке "Удачная" добыли уникальный алмаз, масса которого составляет почти 200 карат.

Как сообщает компания "Алроса", прозрачный, с незначительным желтоватым оттенком драгоценный камень был обнаружен в середине января 2019 года. Размеры алмаза составляют 40х31х20 мм, а точная масса - 191,46 карата. В ближайшее время его направят в ЕСО для детального изучения и оценки.

"Подобные находки крупных алмазов ювелирного качества, вес которых превышает 100 карат, подтверждают, что в запасах кимберлитовой трубки "Удачная" находится достаточно много уникального драгоценного сырья", - пояснил директор Единой сбытовой организации "Алроса" Евгений Агуреев.

Разработка трубки "Удачная" началась в 1967 году. Сопоставимый по размеру алмаз был добыт свыше 2,5 лет назад.