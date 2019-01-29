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29.01.2019 07:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Улан-Уде 60 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

Текст: Дина Непомнящая

Накануне днем в жилом доме на улице Жердева в Улан-Удэ произошел крупный пожар. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 60 человек, в том числе пять маломобильных граждан, среди которых оказался ребенок с ожогами рук.

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В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия сообщили, что к моменту приезда пожарных из окон квартиры на пятом этаже вырывалось открытое пламя, шел густой черный дым. Огонь охватил 10 квадратных метров спальни. Также было повреждено 600 квадратных метров кровли дома.

Ликвидировать горение удалось спустя час. Погибших нет. Жителей дома готовы принять пункты временного размещения на базе детских лагерей.

Как установили дознаватели МЧС, пожар возник из-за оставленной в спальне включенной гирлянды.

Виновник происшествия устанавливается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ
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