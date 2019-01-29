Датчики от огня многодетным семьям устанавливают бесплатно

Новости

Российский фильм "Т-34" обошел по сборам "Пиратов Карибского моря" 22:25
МИД призвал другие страны отказаться от планов интервенции в Венесуэлу 22:17
В Москве женщина ослепла после пластики 22:10
Тренер Нурмагомедова: Хабибу нужно вернуться еще более сильным 22:03
Нурмагомедов: Разбудите меня, когда все это закончится 21:56
Порошенко перепутал даты во время выдвижения в президенты 21:46
В Петербурге годовалый ребенок умер от истощения 21:39
Боярский: Если Ракицкий пришел в "Зенит", значит, нужен команде 21:29
Южная Корея решила потратить 21 млрд долларов на развитие регионов 21:25
Пентагон опроверг домыслы СМИ о военном присутствии РФ в Венесуэле 21:19
Геймеры решили обрушить рейтинг игр Metro в Steam из-за Exodus 21:18
МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья 21:15
В Ростове-на-Дону в крупном пожаре погиб человек 21:09
Захарова назвала "пустыми обещаниями" слова Порошенко о мире 21:08
Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо 20:55
В Кремле воздержались от оценки антикоррупционной инициативы Минюста 20:53
Косачев: Обвинение России во вмешательстве в выборы-2020 в США - спекуляция 20:48
Шойгу: Красноярским предприятиям будет выделено 20 млрд рублей 20:45
Ярославец расстрелял искавших кота соседей, приняв их за закладчиков 20:40
Стала известна ведущая перезапуска реалити-шоу "Последний герой" 20:25
Электричка сбила двух мужчин в Подмосковье 20:09
Минтруд уменьшит прожиточный минимум 20:05
Школьники избили первоклашку после слов физрука 20:03
На выставку Куинджи выстраиваются очереди - видео 19:47
Минимальная цена цифровой приставки в крупных сетях составит 990 рублей 19:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 21:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сигнал разбудит

Датчики от огня многодетным семьям устанавливают бесплатно
Текст: Наталья Саванкова ("Российская газета", Пензенская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)
Неисправность печного оборудования или замыкание проводки - самая частая причина пожаров. Только с начала года в Пензенской области в огне погибли 15 человек, за прошлый год - более ста человек. Чтобы избежать трагедии, в администрации Каменского района нашли возможность бесплатно, за счет внебюджетных средств, установить в домах многодетных противопожарное оборудование.

Дымовой датчик работает автономно от обычной батарейки. Он крепится к потолку и постоянно находится в дежурном режиме. Если в помещении случится задымление, сработает сигнал тревоги и раздастся пронзительный звук. При тревоге жильцам рекомендовано, не раздумывая, покинуть дом.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Почему томские многодетные семьи получили участки в охранной зоне

- Большинство пожаров с гибелью людей происходит ночью, когда все спят. Человек зачастую даже не успевает проснуться. Извещатель способен распознать задымление. Его громкий звук разбудит даже спящего, - говорит начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы межрайонного управления ГУ МЧС по Пензенской области Алексей Ермаков.

Прибор стоимостью всего около 500 рублей способен спасти человеческие жизни. В селе Анучино такие датчики установили в домах трех многодетных семей. Пока никто не отказывался от помощи. Но в регионе появились мошенники, которые ходят по квартирам и предлагают приобрести у них пожарное оборудование втридорога. Некоторые одинокие люди соглашаются, а потом понимают, что стали жертвой обмана. Правоохранительные органы приняли уже несколько подобных заявлений.

Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо
МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок
Атлетическая комиссия вынесла наказание Нурмагомедову и Макгрегору