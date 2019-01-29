Датчики от огня многодетным семьям устанавливают бесплатно

Неисправность печного оборудования или замыкание проводки - самая частая причина пожаров. Только с начала года в Пензенской области в огне погибли 15 человек, за прошлый год - более ста человек. Чтобы избежать трагедии, в администрации Каменского района нашли возможность бесплатно, за счет внебюджетных средств, установить в домах многодетных противопожарное оборудование.

Дымовой датчик работает автономно от обычной батарейки. Он крепится к потолку и постоянно находится в дежурном режиме. Если в помещении случится задымление, сработает сигнал тревоги и раздастся пронзительный звук. При тревоге жильцам рекомендовано, не раздумывая, покинуть дом.

- Большинство пожаров с гибелью людей происходит ночью, когда все спят. Человек зачастую даже не успевает проснуться. Извещатель способен распознать задымление. Его громкий звук разбудит даже спящего, - говорит начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы межрайонного управления ГУ МЧС по Пензенской области Алексей Ермаков.

Прибор стоимостью всего около 500 рублей способен спасти человеческие жизни. В селе Анучино такие датчики установили в домах трех многодетных семей. Пока никто не отказывался от помощи. Но в регионе появились мошенники, которые ходят по квартирам и предлагают приобрести у них пожарное оборудование втридорога. Некоторые одинокие люди соглашаются, а потом понимают, что стали жертвой обмана. Правоохранительные органы приняли уже несколько подобных заявлений.