Датчики от огня многодетным семьям устанавливают бесплатно

Дымовой датчик работает автономно от обычной батарейки. Он крепится к потолку и постоянно находится в дежурном режиме. Если в помещении случится задымление, сработает сигнал тревоги и раздастся пронзительный звук. При тревоге жильцам рекомендовано, не раздумывая, покинуть дом.
- Большинство пожаров с гибелью людей происходит ночью, когда все спят. Человек зачастую даже не успевает проснуться. Извещатель способен распознать задымление. Его громкий звук разбудит даже спящего, - говорит начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы межрайонного управления ГУ МЧС по Пензенской области Алексей Ермаков.
Прибор стоимостью всего около 500 рублей способен спасти человеческие жизни. В селе Анучино такие датчики установили в домах трех многодетных семей. Пока никто не отказывался от помощи. Но в регионе появились мошенники, которые ходят по квартирам и предлагают приобрести у них пожарное оборудование втридорога. Некоторые одинокие люди соглашаются, а потом понимают, что стали жертвой обмана. Правоохранительные органы приняли уже несколько подобных заявлений.