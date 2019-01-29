Экс-главу Марий Эл будут судить в Нижнем Новгороде

В Верховном суде РФ состоялось заседание по ходатайству заместителя Генпрокурора об изменении подсудности уголовного дела бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

В пресс-службе суда "РГ" пояснили, что заседание прошло в закрытом режиме из-за содержащихся в материалах конфиденциальных данных.

Первоначально предполагалось направить дело экс-чиновника в Сыктывкар. Прокуратура просила суд изменить подсудность, а защитники Маркелова возражали.

В итоге Верховный суд вынес решение судить Маркелова в одном из районных судов Нижнего Новгорода.

Вместе с ним по одному делу проходят гендиректор ООО "Телекомпания 12 регион" Наталья Кожанова и учредитель фабрики ОАО "Акашевская" Николай Криваш.

Следствие считает, что Маркелов, занимая должность губернатора, получил в качестве взятки более 235 миллионов рублей.