На помощь саратовцам пришла техника МЧС и Минобороны

Во вторник в Саратовскую область прибыла снегоуборочная техника из соседних регионов, она будет работать на трассах и в областном центре. После последнего сильного снегопада без транспортного сообщения осталось более 100 сел. Приостановлена работа саратовского аэропорта, а ранее были задержки в движении пассажирских поездов. Областное руководство обратилось за помощью в Министерство обороны, МЧС и Минтранс.

- Больше всего проблем с транспортной доступностью на левом берегу Волги, всю ночь расчищали дороги, в результате количество населенных пунктов, с которыми нет сообщения, сократилось со 117 до 82, - рассказал заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин.

Из Самары в Саратовскую область во вторник уже прибыли восемь машин Волжского спасательного центра МЧС России, которые будут заниматься расчисткой дорог и подъездов к селам в Озинском районе на границе с Казахстаном.

В Новоузенском районе будет работать военная техника, в том числе два мощных путепрокладчика БАТ - это бульдозеры на базе артиллерийских тягачей, которые могут справиться с любыми снежными заносами.

Кроме того, из Пензы ожидается прибытие 55 снегоуборочных машин - это грейдеры, самосвалы, погрузчики Федерального управления автомобильных дорог "Большая Волга". Часть машин отправится расчищать сельские дороги, часть останется помогать дорожным и коммунальным службам областного центра.

От цивилизации оказались отрезаны не только населенные пункты, но и отдельные дома. В городе Ртищево сотрудникам областной службы спасения пришлось в буквальном смысле выкапывать из сугроба дом 75-летней пенсионерки, которая целую неделю не могла выйти на улицу. К счастью, как выяснилось, бабушка жива и здорова, помощь врачей ей не понадобилась.

В городе Ртищево спасатели откопали дом 75-летней пенсионерки, которая целую неделю не могла выйти на улицу. К счастью, бабушка жива и здорова

Кроме того, на единый номер "112" только за одну ночь поступило восемь звонков от водителей легковых автомашин, заблокированных снегопадом на дорогах. Всех водителей и пассажиров освободили из снежного плена. В областном правительстве сообщили, что пострадавших среди них нет. Сейчас вдоль дорог развернуты пункты обогрева, а поблизости от опасного участка трассы Сызрань - Саратов - Волгоград - целый городок областной службы спасения.

Непростой остается обстановка в Саратове. Сугробы на обочине дорог и на тротуарах на многих улицах превышают человеческий рост. Вывозить снег коммунальные службы не успевают. Несколько суток в городе не работали трамвайные маршруты. Причем виноваты в этом оказались не столько снегопады, сколько прорывы городского водопровода.

Вытекшая из дырявых труб вода затопила рельсы и на сильном морозе превратилась в лед, в результате движение электротранспорта было блокировано. Многие саратовцы, не пытаясь уехать на переполненных маршрутных автобусах, добирались из дома на работу и обратно пешком.

В настоящее время на расчистке трамвайных путей работают 10 снегоочистителей. При этом среди них есть вагоны, которые выпущены еще в 50-е годы прошлого века.

В городской администрации Саратова сообщили, что работы по расчистке снега на дорогах сейчас ведутся круглосуточно в две смены. Кроме муниципальных снегоуборочных машин работает техника Федерального управления автомобильных дорог "Большая Волга", военных частей, а также местных предприятий. Кроме того, к расчистке городских улиц уже подключили курсантов военных училищ.

В мэрии рассказали, что снегоуборочной техникой город обеспечен лишь на 30 процентов. А дворников, которые должны расчищать тротуары и проезжую часть, вообще в десять раз меньше необходимого: всего 150 человек при имеющихся 1,5 тысячи вакансий.