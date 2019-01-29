Названа цена билета на Ту-160

Сверхзвуковой пассажирский самолети бизнес-класса на базе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 сможет совершать перелеты на расстояние до семи тысяч километров со скоростью 2000 км/ч. Первый полет прототипа запланирован на 2024 год.

Эскизное изображение сверхзвукового пассажирского самолета на базе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Фото: ТК "Звезда" pic.twitter.com/eFR17wQ6bn — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 29 января 2019 г.

- Демонстратор оснастят модернизированными турбореактивными двигателями на базе НК-32, которые устанавливают на Ту-160. Стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ составит 42,38 миллиарда рублей, строительство серийного самолета обойдется в 6,05 миллиарда, - рассказал начальник подразделения авиатехнических проектов ПАО "Туполев" Михаил Никулочкин. Его слова приводит телеканал "Звезда".

Туполев разрабатывает два варианта сверхзвукового бизнес-джета: с крылом изменяемой стреловидности и неподвижным.А в 2027 году на самолет установят новые двигатели ПД СДС. Лайнер будет выполнять транатлантические перелеты и рейсы внутри России

- Для обеспечения прибыли авиакомпании цена билета бизнес-класса на рейс Москва-Хабаровск должна составлять более 150 тысяч рублей, - рассказал Михаил Никулочкин на торжествах, посвященных 50-летию первого полета сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144.

Напомним, идея создать на базе Ту-160 пассажирский самолет трансконтинентального класса была предложена Владимиром Путиным во время визита на Казанский авиазавод имени Горбунова, где модернизируют строевые ракетоносцы и строят новые.