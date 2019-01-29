В Прикамье ощутимо выросло производство молока и яиц, но сельхозпроизводители остро нуждаются в кредитах на развитие бизнеса, вынуждены с трудом находить новые рынки сбыта и нести большие затраты из-за отсутствия системы электронного документооборота.

Эти и некоторые другие проблемы отрасли были обозначены в ходе круглого стола, организованного Пермской торгово-промышленной палатой (ПТПП) совместно с региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия.

За прошлый год сельскохозяйственная отрасль края показала неплохие результаты. Так, местные производители впервые перешагнули отметку в 500 тысяч тонн молока, таким образом, край полностью обеспечил себя молочной продукцией. Аналогичная ситуация отмечена в производстве куриных яиц - потребности региона в этом продукте удовлетворены на 159 процентов. За год в Прикамье на 8,7 процента снизились объемы производства мяса и птицы, а вот поголовье крупного рогатого скота и птицы выросло на 2,1 и 4,1 процента соответственно.

В текущем году в сфере молочного животноводства вновь ожидается рост показателей, полагает министр сельского хозяйства Александр Козюков. Однако для развития производства аграриям потребуются заемные средства. По мнению представителей отраслевых союзов, получить кредит достаточно сложно, поскольку большинство банков считают сельское хозяйство рискованной отраслью и выдвигают к заемщикам завышенные требования.

Так, нередко сельхозпроизводителям отказывают в заемных средствах потому, что они не могут предоставить имущественный залог. Им могли бы стать земельные участки, но пока еще не разработан механизм передачи недвижимого имущества аграриев в залог банкам.

Присутствующий на круглом столе начальник отдела по работе с клиентами крупного и среднего бизнеса Сбербанка Евгений Гальцев отметил, что кредитные учреждения в первую очередь заинтересованы не в залоговом обеспечении, а в рентабельности проектов, на развитие которых привлекаются заемные средства. Поэтому предприятиям сельскохозяйственной отрасли, нуждающимся в получении кредитов, необходимо уделить больше внимания изучению тенденций рынка и разработке бизнес-планов. В целом же банки готовы сотрудничать с фермерами, поскольку аграрная отрасль региона имеет большой потенциал развития.

Вновь тему сельскохозяйственных земель в ходе круглого стола поднял директор Государственного центра агрохимической службы "Пермский" Анатолий Кайгородов. Он считает, что в срочном порядке необходимо проводить мероприятия по улучшению почв, поскольку значительная их часть в Прикамье имеет повышенное содержание кислот. Причина в том, что за последние 10-15 лет резко сократилось фосфоритование и известкование земель. Эксперт предложил ориентироваться на опыт других регионов, где для борьбы с повышенной кислотностью сельхозпроизводители получают льготный доступ к разрабатываемым известняковым карьерам.

Серьезную проблему сельхозпроизводителей края обозначил директор агрофирмы "Труд" Владимир Юшков. По его словам, сегодня в Прикамье не существует системы электронного документооборота между предприятиями отрасли, региональным министерством и налоговой инспекцией. В результате фермерам из отдаленных районов приходится нести немалые затраты на то, чтобы только доставить бумажный документ в Пермь. Иногда приходится преодолевать порядка 600-800 километров в обе стороны. Документы, присланные по электронной почте, надзорные ведомства принимать к рассмотрению отказываются.

С доводами руководителя сельскохозяйственного предприятия согласился президент ПТПП Олег Жданов. Он пообещал донести информацию до региональной ИФНС.

Вице-президент ПТПП Елена Гилязова сообщила участникам круглого стола об экспортно ориентированных направлениях развития агропромышленного комплекса края, а также о необходимости кооперации средних и малых сельхозтоваропроизводителей.

- С помощью кооперации можно решить задачи снабжения, переработки и сбыта готовой продукции, - пояснила эксперт. - Малым и средним предприятиям необходимо объединяться, чтобы выходить на производство конечного продукта и создание узнаваемого бренда. Нужно перестать смотреть на рынок только в границах Пермского края. У наших продуктов есть серьезный экспортный потенциал.

В продолжение темы положительный опыт создания сельскохозяйственного кооператива представил исполнительный директор компании "Колос" Виктор Пащенко. Он подробно рассказал, как объединение аграриев помогло повысить производительность труда и модернизировать оборудование. В результате предпринимателям, вступившим в кооператив, удалось увеличить долю рынка и при этом сократить расходы на производство.