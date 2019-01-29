С сотней саратовских сел прекращено сообщение из-за снегопада

В Саратовской области из-за снегопада отсутствует транспортное сообщение с 95 населенными пунктами. Вчера таких сел было 117.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что к 8 часам сегодняшнего утра сняты, вводившиеся во время вчерашнего снегопада, ограничения на движение по всем федеральным трассам.

Как сообщил заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин, региональные трассы расчищает 461 снегоуборочных машин, а всего по области работает около 700 единиц техники.

На дорогах развернуты пункты обогрева для водителей, а также городок первоочередного обеспечения областной службы спасения.

Из Самарской области в Саратовскую направлена группировка Волжского спасательного центра МЧС России на восьми машинах и в составе 22 человек.

Руководство Саратовской области обратилось к полпреду президента в Приволжском федеральном округе, в Минобороны с просьбой направить на расчистку дорог технику, которая имеется в частях Центрального военного округа.

Между тем в Саратове уже несколько суток не работает большинство трамвайных маршрутов. Вчера на заседании городского штаба глава Саратова Михаил Исаев сообщил, что у муниципалитета не достаточно собственных сил, чтобы расчистить пути следования общественного транспорта.