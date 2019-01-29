В Москве из-за задыхающегося младенца экстренно сел самолет из Уфы

Во вторник утром командир экипажа самолета, следовавшего рейсом КАР280 из Уфы в Москву, запросил экстренную посадку, сообщает ГТРК "Башкортостан".

По предварительным данным, причиной послужило ухудшение состояния трехмесячного ребенка: при заходе на посадку он стал задыхаться.

Авиадиспетчеры дали лайнеру зеленый свет, задержав другие рейсы. Посадка прошла успешно. Как только самолет сел, малыша тут же забрали врачи, которых срочно вызвали в связи с нештатной ситуацией.

Происшествие стало темой для обсуждения в социальных сетях. Сами авиаиспетчеры назвали это "почти операцией спасения".