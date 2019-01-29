В Перми начались массовые эвакуации из-за сообщений о минировании

Сегодня в Перми началась массовая эвакуация школ, административных учреждений и некоторых предприятий сферы торговли из-за поступающих анонимных сообщений о минировании зданий.

Как пояснили РГ в региональном министерстве территориальной безопасности, анонимные сообщения поступают на электронные адреса организаций. В настоящее время проводится проверка каждого из них. Пока признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. По каждому из адресов отправлены бригады скорой медицинской помощи и пожарные расчеты.

К 12 часам дня в Перми эвакуация уже завершилась в нескольких школах, в здании универсама "Семья" на улице Борчанинова, в торговом центре "Шоколад" на улице Героев Хасана, а также из зданий департамента имущественных отношений администрации города Перми на улице Сибирской, 14 и городского департамента ЖКХ на улице Ленина, 34.

По данным, предоставленным РГ в МЧС Березников, в столице Верхнекамья также прокатилась волна эвакуаций - неизвестные писали и звонили исключительно в лечебные учреждения и больницы.