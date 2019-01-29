В Самаре из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

29 января в несколько учреждений Самары на электронную почту поступили сообщения об угрозе взрыва.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в силовых структурах региона.

В мэрии города подтвердили, что из-за сообщений о минировании были эвакуированы сотрудники трех департаментов: опеки, управления имуществом и спорта.

Также угрозы поступили на электронную почту несокльких самарских больниц. Пациентов и врачей тоже пришлось эвакуировать.

Как уточнили в правоохранительных органах, ни одно сообщение на настоящий момент не подтвердилось.