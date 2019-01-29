В Удмуртии мошенники "перевели" три миллиона пенсионерки в биткоины

Мошенники похитили у жительницы поселка Игра в Удмуртии три миллиона рублей, пообещав перевести их в биткоины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

58-летняя пенсионерка попалась на эту уловку, решив подзаработать. Для этого она заполнила анкету на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время ей позвонил мужчина и представился сотрудником брокерской компании. Он предложил женщине увеличить ее доход путем перевода рубли в биткоины.

Сначала пострадавшая перевела на счет компании миллион рублей и уже через несколько дней получила сообщение, что ее доход увеличился в несколько раз. Однако чтобы получить деньги, ее попросили перечислить на счет еще один миллион. Эту сумму женщина одолжила у знакомых.

После этого мошенники не раз под предлогом получения денег просили женщину перечислить им определенные суммы. В итоге за несколько дней она перевела три миллиона, из которых один взяла в кредит.

По факту происшествия полиция возбудила дело по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Сейчас силовики устанавливают личности подозреваемых.