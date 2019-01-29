Волна сообщений о "минировании" докатилась до Оренбуржья

Волна анонимных сообщений о "минировании" учреждений и мест массового пребывания людей докатилась до Оренбуржья. Во вторник в областном центре сотрудниками оперативных служб было оцеплено здание, в котором располагаются сразу два областных министерства - здравоохранения и социального развития.

Как подтвердил "РГ" источник в правоохранительных органах, проводилась эвакуация сотрудников ведомств. Силовики проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах и на ряде других объектов.

В УМВД и МЧС по региону официально ситуацию не комментируют.

Напомним, что массовые сообщения о готовящихся актах терроризма накануне были зарегистрированы во многих регионах страны. Анонимные звонки с предупреждениями о заложенных взрывных устройствах и веерная рассылка по электронной почте и привели к массовой эвакуации жителей в Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерове и других городах. Ни одно из сообщений пока не подтвердилось.