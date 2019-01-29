Жительница Перми подала на аэропорт иск в 700 тысяч за перелом

В Индустриальный районный суд Перми обратилась с иском жительница краевой столицы, которая получила травму в международном аэропорту Пермь.

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, в исковом заявлении пострадавшая указала, что в октябре 2018 года она упала, выходя из здания аэропорта, перед посадкой в самолет. В дальнейшем ей диагностировали перелом лучевой кости со смещением. По ее мнению, аэропорт не создал безопасных условий для перемещения пассажиров авиарейсов на своей территории.

Истец просит взыскать с ответчика (аэропорта) 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения вреда здоровью. Предварительное судебное заседание по делу состоится в конце января.