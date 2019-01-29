Иркутский полицейский спас от голода семью отшельников

Участковый из Иркутской области Александр Гуриков помог семье бывшего охотника, оказавшейся из-за метели в снежном плену и без продуктов. Чтобы передать припасы пожилой чете, Александру пришлось преодолеть более 100 километров и несколько часов искать в тайге затерянное зимовье.

Николай и Светлана Мельниковы живут в тайге уже лет 20. Когда-то глава семьи работал в охотничьем хозяйстве, поэтому супруги обжили зимовье на кордоне. Да так и остались после выхода на пенсию. В поселок они выбираются на старенькой "Ниве" - получить пенсию и купить продуктов.

Чтобы лесная дорога оставалась проезжей, Мельниковы нанимали дорожников ее расчищать. Однако в этом году договориться не получилось, путь замело. Позвонили знакомому в Эдучанку - благо связь с большим миром на кордоне есть, тот попробовал договориться с односельчанами, но ни у кого не нашлось проходимой техники. Тогда мужчина обратился в единую дежурную диспетчерскую службу Усть-Илимского района, а уже оттуда сигнал попал в районную администрацию и в полицию. Набор продуктов быстро собрали, но как их доставить? Помочь вызвался местный участковый капитан полиции Александр Гуриков. До Эдучанки он добрался на машине с лесником. Там еще на пару километров углубились в тайгу, и автомобиль встал. Тогда выгрузили снегоход, и Александр отправился на поиски зимовья. В Эдучанку "группа спасения" вернулась лишь под утро.

Голод отшельникам поневоле сейчас не грозит. Однако экономить придется. Когда удастся расчистить дорогу в лесу, неизвестно, хотя власти взяли этот вопрос на контроль.