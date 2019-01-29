Красноярский СК возбудил дело по убийству полувековой давности

Следственный комитет России по Красноярскому краю расследует уголовное дело по факту обнаружения останков четырех человек, захороненных приблизительно 50 лет назад. Дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фрагменты скелетов были найдены в прошлом году на свалке в Канске. Эксперты установили, что они принадлежат четырем людям, скорее всего, мужчинам. Их возраст на момент смерти был 40-50 лет. У всех имеются прижизненные огнестрельные ранения.

Следователи предполагают, что это могут быть останки приговоренных к расстрелу в 1930-1970-е годы.

Удалось восстановить вероятный прижизненный облик одного из погибших. Следователи обратились к жителям края - возможно, кто-то узнает этого человека и сможет рассказать о его судьбе. Это позволит установить, что же произошло десятилетия назад и кем были эти люди.