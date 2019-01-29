Новости

В Петербурге учителя физкультуры заподозрили в избиении школьника 12:04
Mitsubishi представит в Женеве новый внедорожник 12:02
В Тверской области осужден мужчина, вырастивший 11 кг конопли 11:56
Врачи скорой помощи Москвы госпитализируют каждого третьего пациента 11:52
Синоптики пообещали москвичам мартовскую оттепель в феврале 11:51
В Тюмени блогеров задержали за вооруженное "похищение" девушки 11:50
Аудитория II Европейских игр может составить более 500 млн 11:40
Власти Москвы поддержали ограничения для машин ниже "Евро-4" 11:37
Под Тверью пенсионерка получила тяжелые травмы, катаясь на снегоходе 11:36
Эксперт оценил заявление о провале Украины из-за "Северного потока-2" 11:36
Карельский депутат предложил ввести в России "отпуск по болезни" 11:34
В Зауралье завели дело о халатности после гибели шести детей при пожарах 11:33
Эксперты дали прогноз по росту потребительских цен 11:31
Монахи Афона отказались ехать на интронизацию нового украинского "патриарха" 11:30
Toyota прекратила продажи гибридного Prius в России 11:24
Под Волгоградом жильцов дома эвакуировали из-за просевшей крыши 11:17
НБКИ: Средний размер "займа до зарплаты" превысил 8 тысяч рублей 11:15
Красноярский СК возбудил дело по убийству полувековой давности 11:15
В Омске найден мертвым бизнесмен Немирович-Данченко 11:14
В Горном Алтае проверят информацию об избиении подростка-инвалида 11:11
Видео: В Москву привезли членов банды Аслана Гагиева 11:10
Привезенный с Луны грунт оказался земного происхождения 11:05
Замглавы Росгеологии уволен после скандала 11:04
Задержан вице-губернатор по ЖКХ Ленобласти Олег Коваль 11:04
В Перми начались массовые эвакуации из-за сообщений о минировании 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 11:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

НБКИ: Средний размер "займа до зарплаты" превысил 8 тысяч рублей

Текст: Юлия Кривошапко

Средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") за год увеличился на 4,7% и достиг 8,2 тысячи рублей. Об этом говорится в отчете "Национального бюро кредитных историй" (НБКИ).

Наиболее заметно средний размер "займа до зарплаты" вырос в Кемеровской (+22,7%), Белгородской (+21,9%), Иркутской (+19,1%), Свердловской (+18,3%) и Кировской (+17,6%) областях. По величине же "среднего чека" лидируют Москва (13,3 тысячи рублей), Санкт-Петербург (11,5 тысячи рублей), Московская область (10,9 тысячи рублей), Ханты-Мансийский АО (9,1 тысячи рублей) и Ставропольский край (8,8 тысячи рублей).

В Саратове задержан серийный грабитель офисов микрозаймов

"Средний размер микрозайма рос в течение всего 2018 года, - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Однако этот рост можно назвать довольно умеренным, особенно в сравнении с банковскими розничными кредитами, которые в ушедшем году увеличивались значительно более серьезными темпами".

Председатель СРО "МиР" Эльман Мехтиев полагает, что умеренная динамика может быть связана с подготовкой МФО к вступлению в силу новых регуляторных требований. "Так, с 1 июля 2019 года на рынке начнет действовать т.н. "специальный продукт", который унифицирует все имеющиеся виды коротких займов: их максимальный срок составит 15 дней, максимальная сумма - 10 тысяч рублей. Компании сейчас сосредоточены на адекватном управлении рисками, а не на агрессивном наращивании портфеля, в том числе за счет увеличения", - поясняет Мехтиев.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Столица СФО Кемеровская область ЦФО Белгородская область СФО Иркутская область УрФО Свердловская область ПФО Кировская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
"Северный поток-2" назвали крупнейшим провалом украинских властей
Мадуро пообещал ответить на американские санкции
Трамп не исключил нового "шатдауна"
США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже