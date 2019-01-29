НБКИ: Средний размер "займа до зарплаты" превысил 8 тысяч рублей

Средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") за год увеличился на 4,7% и достиг 8,2 тысячи рублей. Об этом говорится в отчете "Национального бюро кредитных историй" (НБКИ).

Наиболее заметно средний размер "займа до зарплаты" вырос в Кемеровской (+22,7%), Белгородской (+21,9%), Иркутской (+19,1%), Свердловской (+18,3%) и Кировской (+17,6%) областях. По величине же "среднего чека" лидируют Москва (13,3 тысячи рублей), Санкт-Петербург (11,5 тысячи рублей), Московская область (10,9 тысячи рублей), Ханты-Мансийский АО (9,1 тысячи рублей) и Ставропольский край (8,8 тысячи рублей).

"Средний размер микрозайма рос в течение всего 2018 года, - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Однако этот рост можно назвать довольно умеренным, особенно в сравнении с банковскими розничными кредитами, которые в ушедшем году увеличивались значительно более серьезными темпами".

Председатель СРО "МиР" Эльман Мехтиев полагает, что умеренная динамика может быть связана с подготовкой МФО к вступлению в силу новых регуляторных требований. "Так, с 1 июля 2019 года на рынке начнет действовать т.н. "специальный продукт", который унифицирует все имеющиеся виды коротких займов: их максимальный срок составит 15 дней, максимальная сумма - 10 тысяч рублей. Компании сейчас сосредоточены на адекватном управлении рисками, а не на агрессивном наращивании портфеля, в том числе за счет увеличения", - поясняет Мехтиев.