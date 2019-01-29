Накануне в Красноярске завершился чемпионат мира по русскому хоккею среди игроков не старше 19 лет.

Российская команда под руководством Владимира Китькова в решающем матче играла со шведами.

Как сообщает пресс-служба федерации хоккея с мячом России, финал первенства мира вышел крайне драматичным. В самом начале первого тайма Артем Азаров реализовал первый уже угловой, а спустя четверть часа российские юниоры второй раз поразили соперника его же фирменным оружием - отличился Валентин Голубятников (2:0). Уйти при таком преимуществе на перерыв нашей команде позволил сэйв Никиты Топорова, отразившего удар с 12-метровой отметки.

После паузы шведы сумели-таки отквитать один мяч, но сравнять счет им вновь не позволил наш голкипер: на 50-й минуте он разгадал намерения Альбина Бьеркегрена. Итоговый счет на табло - 2:1, и эта победа стала для нашей команды на юниорских мировых форумах третьей кряду.

Тем временем в шведском Венерсборге состоялось заседание Конгресса Международной федерации бенди (FIB).

В частности, речь шла о созданной олимпийской петиции, направленной на включение хоккея с мячом в программу ОИ-2026.

В отчете о работе судейского комитета отдельно была отмечена работа женщин-арбитров, в том числе россиянки Кристины Прокофьевой, недавно получившей уникальный опыт работы на элитном уровне российской Суперлиги.

А вот вопрос по возможному изменению формулы Кубка мира среди мужских команд отложен до мая 2019 года.