Шойгу: Красноярским предприятиям будет выделено 20 млрд рублей

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл в Красноярск. Рабочий визит министра связан проверкой исполнения текущего гособоронзаказа на заводе "Красмаш".

"Министр обороны провел рабочее совещание, в ходе которого заслушал доклад генерального директора завода "Красмаш" Александра Гаврилова о модернизации производственной базы и перспективных разработках предприятия в интересах Вооруженных сил России", - рассказала журналистам пресс-секретарь военного ведомства Россияна Марковская.

Сообщается, что Министерство обороны в 2019 году инвестирует в предприятия Красноярского края по линии государственного оборонного заказа более 20 миллиардов рублей. В прошлом году предприятия оборонно-промышленного комплекса края получили от военных заказов на 12,3 млрд рублей.

На совещании во вторник было отмечено, что регион совместно с военным ведомством конструктивно решает социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. В частности, по выделению мест в детсадах и школах, трудоустройству жен офицеров и контрактников.

Гендиректор "Красмаша" Александр Гаврилов доложил министру обороны, что все работы по гособоронзаказу выполняются строго по графику.

После совещания Сергй Шойгу и губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрели объекты спортивного комплекса "Енисей", где скоро будет дан старт Всемирной универсиаде. Представители юнармейской школы, которая создана при "Красмаше", вручили министру обороны изготовленный на предприятии факел универсиады.

В рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Сергей Шойгу посетит также предприятия военной промышленности в Иркутской области и в республике Татарстан.