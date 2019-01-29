Новости

Боярский: Если Ракицкий пришел в "Зенит", значит, нужен команде 21:29
Южная Корея решила потратить 21 млрд долларов на развитие регионов 21:25
Геймеры решили обрушить рейтинг игр Metro в Steam из-за Exodus 21:18
МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья 21:15
В Ростове-на-Дону в крупном пожаре погиб человек 21:09
Захарова назвала "пустыми обещаниями" слова Порошенко о мире 21:08
Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо 20:55
В Кремле воздержались от оценки антикоррупционной инициативы Минюста 20:53
Косачев: Обвинение России во вмешательстве в выборы-2020 в США - спекуляция 20:48
Шойгу: Красноярским предприятиям будет выделено 20 млрд рублей 20:45
Ярославец расстрелял искавших кота соседей, приняв их за закладчиков 20:40
Стала известна ведущая перезапуска реалити-шоу "Последний герой" 20:25
Электричка сбила двух мужчин в Подмосковье 20:09
Минтруд уменьшит прожиточный минимум 20:05
Школьники избили первоклашку после слов физрука 20:03
На выставку Куинджи выстраиваются очереди - видео 19:47
Минимальная цена цифровой приставки в крупных сетях составит 990 рублей 19:39
В Китае казнили убившего 15 человек водителя 19:38
В Минкомсвязи предложили формулу "запуска" регионального цифрового ТВ 19:24
В Совфеде отреагировали на новые обвинения США во вмешательстве в выборы 19:21
В Тегеране запретили выгул собак в общественных местах 18:54
Минприроды РФ облегчит иностранцам доступ к недрам золота 18:45
Матвиенко призвала Носкова разобраться с блокировкой Киевом российского ТВ 18:36
Челябинский чиновник пояснил, откуда в его кабинете чучело редкой совы 18:30
Россия резко увеличила импорт пальмового масла 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 20:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шойгу: Красноярским предприятиям будет выделено 20 млрд рублей

Текст: Иван Петров
Сергей Шойгу во время посещения Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш"). Справа: губернатор Красноярского края Александр Усс, слева: генеральный директор Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш") Александр Гаврилов. Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости Сергей Шойгу во время посещения Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш"). Справа: губернатор Красноярского края Александр Усс, слева: генеральный директор Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш") Александр Гаврилов. Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
Сергей Шойгу во время посещения Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш"). Справа: губернатор Красноярского края Александр Усс, слева: генеральный директор Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш") Александр Гаврилов. Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл в Красноярск. Рабочий визит министра связан проверкой исполнения текущего гособоронзаказа на заводе "Красмаш".

"Министр обороны провел рабочее совещание, в ходе которого заслушал доклад генерального директора завода "Красмаш" Александра Гаврилова о модернизации производственной базы и перспективных разработках предприятия в интересах Вооруженных сил России", - рассказала журналистам пресс-секретарь военного ведомства Россияна Марковская.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Минобороны показало "Искандер" с четырьмя ракетами

Сообщается, что Министерство обороны в 2019 году инвестирует в предприятия Красноярского края по линии государственного оборонного заказа более 20 миллиардов рублей. В прошлом году предприятия оборонно-промышленного комплекса края получили от военных заказов на 12,3 млрд рублей.

На совещании во вторник было отмечено, что регион совместно с военным ведомством конструктивно решает социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. В частности, по выделению мест в детсадах и школах, трудоустройству жен офицеров и контрактников.

Гендиректор "Красмаша" Александр Гаврилов доложил министру обороны, что все работы по гособоронзаказу выполняются строго по графику.

После совещания Сергй Шойгу и губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрели объекты спортивного комплекса "Енисей", где скоро будет дан старт Всемирной универсиаде. Представители юнармейской школы, которая создана при "Красмаше", вручили министру обороны изготовленный на предприятии факел универсиады.

В рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Сергей Шойгу посетит также предприятия военной промышленности в Иркутской области и в республике Татарстан.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо
МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья
Матвиенко: в 2019 году надо принять 20 законов по цифровой экономике
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок