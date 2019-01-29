Томские ученые разработали выгодный метод утилизации отходов

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) предложили принципиально новый способ утилизации твердых бытовых отходов. Технология позволит сделать этот процесс экологически чистым и экономически выгодным.

Отходы предлагается сжигать в составе композиционного топлива, основу которого составляют низкосортный уголь, вода и жидкий горючий отход. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Глушкова, такой метод может быть внедрен на объектах угольной теплоэнергетики.

Особенно актуально это будет на протяжении 10-15-летнего переходного периода от складирования твердых бытовых отходов к их переработке и повторному использованию. Добавление ТБО в состав композитного топлива простимулирует создание сопутствующих технологий системы обращения с бытовым мусором. Кроме этого, позволит снизить потребление энергетических марок угля, подчеркивает ученый.

Таким образом, это принесет и экономический и экологический эффект. "Мы установили, что топливо с ТБО горит не хуже, чем составы без добавления этого компонента, а содержание оксидов азота и серы в дымовых газах существенно ниже", - отмечает Дмитрий Глушков. По его словам концентрация азота может быть снижена на 70 процентов, а серы на 45 процентов.