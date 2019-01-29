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29.01.2019 15:45
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь провела учебно-тренировочное занятие на подводном переходе нефтепровода через реку Омь

В зоне ответственности Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) (филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь") состоялось учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Омск-Павлодар через р. Омь.

Цель - отработка знаний и умений персонала по оперативному реагированию при возникновении нештатных ситуаций, локализации и ликвидации их последствий.  УТЗ проводилось с привлечением персонала линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), ЛПДС "Омск", ЛПДС "Москаленки", Татарской ЛПДС, Татарской НПС, центральной ремонтной службы (ЦРС).

В ходе учения был отработан алгоритм действий персонала по четырем вводным. Перед специалистами эксплуатационно-ремонтных служб была поставлена задача по обнаружению условного повреждения МН, локализации и ликвидации последствий "разлива" нефти на водной поверхности при наличии ледяного покрова. Бригада специалистов - механиков выполняла работы по устранению условной неисправности подпорного насоса, энергетики отрабатывали задачу по восстановлению электроснабжения при замыкании на землю одной из фаз вдольтрассовой воздушной линии ВЛ-6(10) кВ. Специалисты автоматизированных систем управления технологическим процессом проводили поиск неисправностей линейной механики МН Омск-Павлодар.

Согласно основной вводной, оператор НПС зафиксировал падение давления на подводном переходе МН Омск-Павлодар через р. Омь. Информация была направлена диспетчеру районного диспетчерского пункта (РДП) Омского РНУ, начальнику станции, ЛАЭС Омской ЛПДС и другим подразделениям. Диспетчер РДП "остановил" транспортировку нефти. Патрульная группа провела осмотр подводного перехода нефтепровода и зафиксировала "выход" нефти. Место условной нештатной ситуации было ограждено, выполнен анализ газовоздушной среды.

В соответствии с планом специалисты развернули два рубежа для локализации. Основные работы - вырезка майн, установка бонов, нефтесборного оборудования - выполнялись на рубеже №2. В течение регламентного времени (4 часа) условный выход нефти был локализован. В ходе УТЗ осуществлялся постоянный экоаналитический контроль. В программу были внесены дополнительные вводные, в том числе персонал принимал участие в спасении человека, упавшего в воду при установке нефтесборщика.

В учебно-тренировочном занятии были задействованы 110 работников, использовалось 30 единиц техники, в том числе нефтесборщики, ледорезные машины, бензопилы, ледобуры, трассоискатели.

Учения подтвердили, что службы и подразделения Омского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь" полностью готовы к оперативному выполнению необходимых действий по устранению нештатной ситуации. Присутствовавшие на УТЗ наблюдатели отметили, что персонал в полной мере обеспечен необходимым исправным оборудованием, а все работы по локализации и ликвидации условного выхода нефти проведены своевременно с четким соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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