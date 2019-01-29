В Иркутской области 14 детей пострадали из-за распыления газа в школе

В одной из школ Тулуна Иркутской области ученики распылили газовый баллончик. В результате ЧП пострадали 14 школьников в возрасте от 10 до 14 лет, сообщили "РГ" в минздраве региона.

Все пострадавшие дети госпитализированы в педиатрическое отделение городской больницы. Состояние их оценивается медиками как легкое и средней степени тяжести. Подробности диагноза в министерстве не раскрыли, ссылаясь на врачебную тайну и охрану личных данных.

Известно, что педиатры провели консультацию с анестезиологами и коллегами из токсикологического центра медсанчасти ИАПО (Иркутск). В целом, опасений за жизнь и здоровье детей у врачей нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД, распыление произошло случайно. Баллончик принес в школу первоклассник, который носил его с собой для защиты от собак. Он показал его старшекласснице, которая случайно что-то нажала и произошла разгерметизация. С учениками и их родителями проведу профилактические беседы.