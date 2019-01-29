В Новосибирске испытали алюминиевый двигатель для самолетов

В Новосибирске завершены испытания прототипа авиационного двигателя, полностью собранного из алюминиевых деталей. Такой мотор мощнее стальных аналогов на 40 "лошадок", но главное - весит в полтора раза меньше. Это принципиально для легких самолетов, ведь значительно снижается расход топлива, а значит, повышается дальность полета без дозаправки.

Как рассказал "РГ" руководитель команды разработчиков, профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета Илья Зверков, поршневые двигатели мощностью до 400 лошадиных сил в России сегодня не выпускаются. Однако до сих пор небо "бороздят" сотни учебно-тренировочных Як-52, которые массово производили в СССР. При износе "родного" двигателя приходится устанавливать зарубежный. Именно под Як-52 новосибирцы разработали прототип алюминиевого двигателя.

По словам Зверкова, если в автомобильной промышленности вес двигателя не имеет принципиального значения (за исключением спортивных моделей), то, например, аэросани нуждаются в легком моторе. На бездорожье, особенно в северных широтах, вещь незаменимая. Не обойтись без аэросаней в том числе при освоении Арктики.

Моторы с определенным набором алюминиевых деталей сегодня не редкость, но основные узлы все еще делают из высококачественной стали. Новосибирцы же "научили" алюминий выдерживать высочайшую нагрузку за счет технологии плазменно-электролитического оксидирования.